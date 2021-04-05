3’te 3’te Anne Nasihati 150 bin lira kazandırdı!

Türkiyenin yerli ve özgün bilgi yarışması 3te 3ün yayınlanan son bölümünde müzisyen ve oyuncu Uğur Dayal annesinin nasihati sayesinde 150 bin lira kazandı.

3TE 3TE ANNE NASİHATİ 150 BİN LİRA KAZANDIRDI

Türkiyenin yerli ve özgün bilgi yarışması 3te 3ün TRT1de yayınlanan son bölümünde renkli dakikalar yaşandı. Kendine has özellikleriyle dikkatleri üzerine toplayan müzisyen ve oyuncu yarışmacı Uğur Dayal başarılı bir yarışma çıkararak kimi sorularda joker haklarını kullanmamasına rağmen soru basamaklarını emin adımlarla tırmandı.

Kazandığı meblağ ile annesine yazlık almak istediğini belirten Uğur Dayala 150 bin liralık üçlemenin son sorusu tam da bildiği yerden geldi.

MILLETLERIN ZENGINLIĞI ESERIYLE IKTISAT TARIHINDE ÖNEMLI BIR YERE SAHIP OLAN ADAM SMITHIN IŞ BÖLÜMÜ VE VERIMLILIK ÜZERINE DÜŞÜNCELERIYLE ÖZDEŞLEŞEN EŞYA HANGISIDIR

sorusunu kendi hayatından bir örnekle yanıtlayan Dayal izleyicileri ters köşeye düşürerek doğru cevap olan toplu iğne şıkkını seçti.

Enerjik tavırları ve sevecenliğiyle izleyenlere renkli dakikalar yaşatan Dayal soru hakkında düşünürken annesinin anlattığı altın değerindeki bilgileri izleyicilerle de paylaştı. 150 bin liralık üçlemeyi tamamladıktan sonra Pelin Çiftin Tamam mı devam mı sorusuna annesine teşekkür ettiğini belirtip tamam diyerek stüdyodan 150 bin lira ile ayrıldı.

Yapımcılığınıı Rajansın üstlendiği PELIN ÇIFTin sunduğu bilgi yarışması 3TE 3 PROF.DR. TUFAN GÜNDÜZ yorumları ve yarışmacılara yaptığı yardımlarla HER PAZAR 23:45de TRT1de yayınlanan programa renk katmaya devam ediyor.