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- 11 Nis 2021 - 18:40

Maraşlı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun iddialı yapımı Maraşlı bu akşam ATV ekranlarında olacak. Maraşlı 13. bölüm full izleme linkine ve 13. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Maraşlı Dizisi 13. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisi heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in yer aldığı yapımda intikam için yola çıkan Maraşlı’nın hikayesi anlatılıyor. Dizi her hafta pazartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Maraşlı Dizisi 12. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı geçen hafta 12. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Maraşlı yeni bir sınav ile karşı karşıya kalırken, Mahur ise ona ulaşmak için her yolu denemeye başlar. Maraşlı dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Maraşlı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde polis İlhan’dan Ozan’ın cesedini teshiş etmesini ister. Aynı zamanda telefonuna gelen cinayet görüntüleri ise İlhan’ı korkutur. Yaşadığı korku ile kirli işlere bulaşmayı kabul eden İlhan, büyük bir çıkmazın içine girer. Bu sırada Maraşlı ise yeni bir savaş ile karşı karşıyadır. Mahur ona ulaşmak ister ve evine gider. Ancak Şirin Maraşlı’nın memleketine gittiğini söyler.

Bunun üzerine Mahur, ona bir not bırakır ve onu beklemeye başlar. Ancak Maraşlı bu sırada çok zor bir mücadelenin içindedir ve toparlanmaya çalışır. Bu sırada Behram ve Savaş terör örgütü ile bağlantılı bir uyuşturucu işi için ortaklık yapar. Bunu öğrenen Maraşlı bu işe engel olmak için bir operasyon düzenler.

Maraşlı’nın bu işe karıştığını öğrenen Necati artık onun sıradan bir koruma olmadığına emindir. Maraşlı ise önemli bir ipucu yakalar. Maraşlı’nın geri döndüğünü öğrenen Mahur ise Aziz’in tüm engellerine rağmen onun evine gider. Ancak burada onu bekleyen büyük bir sürpriz ile karşılaşır.

Maraşlı Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Maraşlı dizisinin geçen hafta ekrana gelen bölümünün ardından yapımın yeni bölümü merak edildi. Ancak dizinin 13. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizi bu akşam ekrana gelmeyecek.

Covid-19 salgını nedeni ile dizi setinin durduğu konuşulmakla beraber neden yayın akışında yer almadığı ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Dizi bu akşam kolaj bölümü ile yayınlanacak.

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11 Nis 2021 - 18:40 - Dizi Fragmanları

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