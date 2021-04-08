Akrep Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Akrep 17. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Akrep dizisi heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Bir anne ve kızın intikam için verdiği savaşın anlatıldığı yapımın başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya yer alıyor. Dizi perşembe akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Akrep Dizisi 16. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Akrep geçen hafta 16. bölümü ile ekrana geldi. Her bölümü ilgi ile takip edilen dizinin son bölümünde Ahmet Ayşem’i bulmak için mücadele verirken, Duru ve Aras arasındaki yakınlaşma ise Ferda için önemli bir koz olur. Akrep dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Akrep dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ferda Ahmet’in kızını bulmak için kendisini baskılamasına daha fazla dayanamaz ve bir plan kurar. Bu plan ile Ayşem’e Ahmet’in gerçek yüzünü göstermek ister. Bu konuda da başarılı olur. Ayşem ve Ahmet tanışır ancak Ayşem onu bırakıp kaçar. Ahmet kızının yerini öğrenmek için yeniden Ferda’yı köşeye sıkıştırır. Bu sırada Duru Hakan’ın kumar borcunu ödemek için kumarhaneye gider. O sırada polislerin orayı basması ortalığı karıştırır. Aras Duru’yu korumak için onu gizli odaya sokar. Baş başa kalan ikilinin hisleri yeniden canlanır ve aralarında beklenmedik bir yakınlaşma gerçekleşir. Bu sırada kumarhanenin monitöründen yaşananları gören Ferda ise bu yakınlaşmayı Perihan’a karşı koz olarak kullanmaya başlar. Perihan yaşananları kontrol etmekte zorlanırken can dostu Hünkar gelir. Peirhan’ın kapalı kutusu olan Hünkar aynı zamanda Duru ve Şahin'in de ’ski bakıcısıdır. Herkesin çok sevdiği Hünkar’ın gelişi ile konakta hava değişmeye başlar.

Akrep Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akrep dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ahmet’in kızına kavuşmak için çabalamaya devam ettiği görüldü. Perihan ve Ahmet yüzleşmesinin de dikkat çektiği fragmanın ardından merakla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da Star TV’de.