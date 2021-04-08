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- 08 Nis 2021 - 16:26

Camdaki Kız Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D Ekranlarında İzleyici karşısına çıkan ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Sizlerde ekranlara gelen Camdaki Kız 1. Bölüm tek parça izle seçeneği sayesinde Camdaki Kız dizisinin bölümlerine ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Camdaki Kız Dizisi 1. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Uzun zamandır tanıtım filmleri yayınlanan yapım izleyenler tarafından merak konusu oldu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından ekrana uyarlanacak yapımda, herkesten farklı bir kadın olan Nalan’ın çarpıcı aşk hikayesi anlatılacak. Merakla beklenen yapım ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.

Tanıtım filmlerinin ardından ilk bölüm fragmanı yayınlanan Camdaki Kız dizisinde başrolleri Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu paylaşacak. Kadrosunda Nur Sürer, Devrim Yakut, Selma Ergeç ve Tamer Levent gibi isimlerin de yer alacağı yapım gerçek bir yaşam hikayesini anlatacak. Dizide baş karakter olan Nalan’ı başarılı oyuncu Burcu Biricik canlandıracak. Güçlü oyuncu kadrosu, gerçek yaşam hikayesinden oluşan senaryosu ve ilk fragmanı ile merak edilen yapım ilk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek.

Camdaki Kız Dizisi İlk Bölümde Neler Yaşanacak?

Bir süredir izleyenler tarafından merakla beklenen dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanından ekrana uyarlandı. Dizide Nalan isimli genç bir kadının yaşadığı büyülü ve zorlu aşk ekrana gelecek. Dizinin konusu ve ilk bölümde yaşanacaklar ise izleyenler tarafından araştırılıyor.

Camdaki Kız dizisinin bu akşam ekrana gelecek ilk bölümünde Nalan ve Sedat’ın kesişen hayatları ekrana gelecek. Nalan Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Küçüklüğünden beri el üstünde büyütülmüş, zengin ve rahat bir hayat yaşamış olan Nalan güzel, zeki ve naif bir kadındır. Dışarıdan harika görünen Nalan’ın büyük bir sırrı vardır. Nalan’ın çalıştığı şirketin sahibi olan Rafet Koroğlu ise oğlu ile ilgili büyük sıkıntılar yaşar. Oğlu Sedat kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan Cana ile yıllardır yasak aşk yaşamaktadır. Rafet Koroğlu oğlunun hataları yüzünden yıllarca emek verdiği şirketine zarar gelmesini istemez ve onu evlendirmeye karar verir. Ancak uygun bir gelin adayı gerekmektedir.

Dizinin ilk bölümünde Nalan ve Sedat’ın zoraki bir evlilik için bir araya gelmeleri anlatılacak. Merakla beklenen Camdaki Kız ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D’de.

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08 Nis 2021 - 16:26 - Dizi Fragmanları

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