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- 10 Nis 2021 - 22:46

Nevşehir'de iki tırın çarpıştığı kazada kabine sıkışan sürücü yaralandı

Nevşehir'den Aksaray'a seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 BP 679 plakalı tır, çevre yolunda önündeki 50 AA 7188 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Nevşehir'de iki tırın karıştığı kazada, bir sürücü yaralandı. Nevşehir'den Aksaray'a seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 BP 679 plakalı tır, çevre yolunda önündeki 50 AA 7188 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, 38 BP 679 plakalı tırın sürücüsü aracın kabinine sıkıştı.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların yol kenarına çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.
# nevşehir, TIR, TRAFİK KAZASI, yaralanmalı kaza

10 Nis 2021 - 22:46 AA Nevşehir- Asayiş

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Nevşehir'de iki tırın çarpıştığı kazada kabine sıkışan sürücü yaralandı mask
Nevşehir'de iki tırın çarpıştığı kazada kabine sıkışan sürücü yaralandı
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