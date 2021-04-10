Nevşehir'de iki tırın çarpıştığı kazada kabine sıkışan sürücü yaralandı
Nevşehir'den Aksaray'a seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 BP 679 plakalı tır, çevre yolunda önündeki 50 AA 7188 plakalı tıra arkadan çarptı.
Nevşehir'de iki tırın karıştığı kazada, bir sürücü yaralandı. Nevşehir'den Aksaray'a seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 BP 679 plakalı tır, çevre yolunda önündeki 50 AA 7188 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, 38 BP 679 plakalı tırın sürücüsü aracın kabinine sıkıştı.
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların yol kenarına çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.