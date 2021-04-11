Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Nis 2021 - 07:11

Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Öğleden sonda oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı. Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor. Dinlenme tesisini ziyaret eden Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, tipinin devam ettiğini ve yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesi için 130 yolcuyu öğretmen evi ve yurtlara yerleştirdiklerini belirtti.
# mersin, sertavul geçidi, tipi ve buzlanma, Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan

11 Nis 2021 - 07:11 AA Mersin- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı mask
Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı
Ankara'da Açelya Apartmanı için yıkılma riski oluşturanlara soruşturma mask
Ankara'da Açelya Apartmanı için yıkılma riski oluşturanlara soruşturma
Nevşehir'de iki tırın çarpıştığı kazada kabine sıkışan sürücü yaralandı mask
Nevşehir'de iki tırın çarpıştığı kazada kabine sıkışan sürücü yaralandı
Ankara'da Atakule'ye "polis çakarı" ışıklandırması mask
Ankara'da Atakule'ye "polis çakarı" ışıklandırması
Savaşçı 100. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2021 Savaşçı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Savaşçı 100. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2021 Savaşçı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sen Çal Kapımı Dizisi 39. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı Dizisi 39. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL