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- 12 Nis 2021 - 09:25

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 12 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?   

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bugün 09.45'te ekranlarda olacak. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 12 Nisan 2021 kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 12 Nisan 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı eğlence dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen programda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Her bölümü ile izleyenlerin takdirini toplayan sabah programında müzik, eğlence ve bilgi dolu anlar ekrana geliyor. Sevilen yapım hafta içi hergün saat 09.45’te Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

Ekranların sevilen yüzü Alişan ve yakın arkadaşı Demet Akalın’ın sunumu ile ekrana gelen sabah programını her bölümüne müzik ve sanat camiasının birbirinden ünlü isimleri katılıyor. Ünlü isimlerin ağırlandığı programda müzik şöleni yaşanıyor. Sevilen sabah programında uzman isimler de çeşitli konularda izleyenleri bilgilendiriyor. Sağlıktan mutfağa, mimariden astrolojiye, magazinden gündem konularına birçok alanda sohbetlerin edildiği yapım ilgi ile takip ediliyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 9 Nisanda Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının en çok izlenen sabah programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah geçen haftanın son yayını ile 9 nisan günü ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yine birçok uzman isim konuk olarak ağırlandı. Sağlıklı yemek tariflerinin ekrana geldiği son bölümde astrolojiye dair de sohbetler edildi. Müzik şöleninin yaşandığı son bölüm yine merakla takip edildi.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının ekrana gelen son bölümünde Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sinan Yılmaz konuk olarak ağırlandı. En sevilen Karadeniz şarkılarını canlı yayında seslendirdi. Magazin ve gündem konularının da konuşulduğu son bölümde Sinem Yılmaz gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Astrolog Zeynep Turan’ın da konuk olduğu son bölümde astroloji takviminde mayıs ayının önemli günleri konuşuldu. Meltem Açıkel’in de konuk olduğu son bölümde pratik yemek tarifleri ekrana geldi.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 12 Nisan Konukları Kimler Olacak?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında bugün konuk olacak isimler merakla bekleniyor. Program yeni bölümü ile bugün saat 09.45’te Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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12 Nis 2021 - 09:25 - Dizi Fragmanları

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