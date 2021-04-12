Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 12 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert programı Türkiye’nin gündemini belirleyen çarpıcı olayları ekrana taşıyor. Şüpheli kayıp ve cinayet olaylarının yanı sıra dolandırıcılık ve aldatılma gibi konuların da ekrana geldiği program hafta içi hergün saat 10.00’da canlı yayın ile ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 9 Nisanda Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert geçen haftanın son yayını ile 9 nisan günü ekrana geldi. İlgi ile takip edilen programın son bölümünde yine birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşandı. Türkiye’nin gündemini belirleyen olayların ekrana geldiği programda Fadime Aslan cinayeti gündem olmaya devam etti. Şüpheli ölüm ile ilgili bilinmeyenler ortaya konuldu, yeni iddialar konuşuldu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının ekrana gelen son bölümünde 88 yaşındaki Fadime Aslan’ın şüpheli ölümü gündem olmaya devam etti. Gelin şiddeti gördüğü bilinen Fadime Aslan’ı gelinlerini mi öldürüldüğü merak ediliyor. Programın son bölümünde Fadime Aslan’ın şiddet gördüğü görüntüler ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Büyük gelininden şiddet gören Fadime Aslan’ın bu görüntülerini küçük gelininin çektiği iddia edildi. İki gelininden de ağır şiddet gördüğü iddia edilen Fadime Aslan’ın birçok şahidi olmakla beraber 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümü henüz araştırılıyor. Gelinlerin de cinayet zanlısı olduğu olayda gelinler cinayet işlemediklerini ve kaynanalarını öldürmediklerini iddia ediyor. Bununla beraber Fadime Aslan’în yakınları ve tanıklar gelinlerin suçlu olabileceğini iddia etti. Çarpıcı açıklamaların da ekrana geldiği akıl almaz olayla ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 12 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının ekrana gelen son bölümünden sonra ele alınacak gündemler merak konusu oldu. Program bugün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana gelecek. İlgi ile takip edilen yapımda bugün Fadime Aslan’ın şüpheli ölümü gündem olmaya devam edecek. Yeni gündemlerin de ekrana geleceği program bugün saat 10.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.