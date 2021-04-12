Selimiye Camisi'ne asılan "Şifa senden ya Şafi" yazısı geceyi aydınlattı
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi minarelerine takılan "Şifa senden ya Şafi" yazan mahyalar yakıldı.
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi minarelerine takılan "Şifa senden ya Şafi" yazan mahyalar yakıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.
Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağlığa vurgu yapan mahyalar asılmıştı.
Ramazanın habercisi mahyalar, bu gece itibariyle yakıldı. Selimiye Camisi asılan "Şifa senden ya Şafi" yazısı geceyi aydınlattı. İslam aleminin ilk oruç için sahura kalkacağı bu gece pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında camilerde teravih namazı kılınamayacak.
12 Nis 2021 - 22:15 AA Edirne- Kültür - Sanat
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.