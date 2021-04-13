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- 13 Nis 2021 - 09:08

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bugün 09.45'te ekranlarda olacak. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Nisan 2021 kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Nisan 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan sabah programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah kıpır kıpır, eğlence dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyenlerden beğeni toplayan yapımda konuk olacak isimler ve konuşulacak konular merakla bekleniyor. Zengin içeriği ve farklı konsepti ile sevilen sabah programında kahkaha dolu anlar ekrana geliyor. Güne müzik, eğlence ve bilgi dolu başlayan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı hafta içi hergün saat 09.45’te Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

Ekranların sevilen yüzü Alişan ve yakın arkadaşı Demet Akalın’ın renkli sunumu ile ekrana gelen sabah programında birbirinden keyifli sohbetler ediliyor. Sanat ve televizyon dünyasının ünlü isimlerinin konuk olarak ağırlandığı programda birçok farklı konuda keyifli sohbetler ediliyor. Magazinden gündem konularına, astrolojiden sağlığa, mutfaktan mimariye birçok farklı konuda uzman isimlerin de katılımı ile sohbetlerin edildiği programda müzik şöleni yaşanıyor. Zengin ve renkli içeriği ile sevilen program ilgi ile takip ediliyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 12 Nisanda Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı yeni haftanın ilk yayını ile dün ekrana geldi. Programın son yayınlanan bölümünde yine eğlence ve bilgi dolu anlar yaşandı. Sürpriz isimlerin de konuk olarak ağırlandığı 12 nisan bölümü ilgi ile takip edildi.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün ekrana gelen bölümüne farklı tarzı ve dikkat çeken şarkıları ile İsmail YK konuk oldu. Yıllara rağmen genç görünümünü koruyan ünlü isim en sevilen şarkılarını canlı yayında söyledi. Kendisi ile ilgili merak edilenleri de anlatan İsmail YK, programa renk kattı.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 13 Nisan Konukları Kimler Olacak?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında 13 nisan günü konuk olacak isimler henüz belli değil. Program bugün saat 09.45’te Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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13 Nis 2021 - 09:08 - Dizi Fragmanları

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