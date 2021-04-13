Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 13 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert çarpıcı olay ve konuları ile Türkiye gündemini belirliyor. Şüpheli kayıp ve cinayet olaylarının ekrana geldiği yapımda yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumu ile ekrana gelen program hafta içi hergün saat 10.00’da canlı yayın ile ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 12 Nisanda Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. Her bölümü ile birbirinden çarpıcı gündemleri ekrana taşıyan program dün yine beklenmedik olay ve gelişmelerle izleyenleri ile buluştu. Şüpheli cinayet ve kayıp olaylarının konuşulmaya devam edildiği son bölüm yine merakla takip edildi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünde gelin şiddetine maruz kalan ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen Fadime Aslan gündem olmaya devam etti. Gelinlerinden yedikleri dayaklarla günlerce konuşulan Fadime Aslan’ın şüpheli ölümü canlı yayında konuşulmaya devam edildi. Gelinlerin şiddet uyguladıklarını kabul ettikleri programda cinayeti kimin işlediği ise araştırılıyor. Fadime Aslan’ın oğlu dün bağlandığı programda annesi ve yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 88 yaşındaki Fadime Aslan’ın uzun süre şiddet görmesinin ardından şüpheli şekilde öldürülmesi ile ilgili birçok farklı iddia ortaya atılmakla beraber kimin suçlu olduğu ise henüz belli değil. Müge Anlı’nın dün ekrana gelen bölümünde kayıp olayları da gündem oldu. Günlerdir kendisinden haber alınamayan İhsan Okşak, Müge Anlı ve ekibi tarafından aranıyor. Dizi setinde figüran olduğu bilinen İhsan Okşak’ın nerede olduğu merak edildi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 13 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün konuşulacak gündemler merak edildi. Programın yeni bölümünde Fadime Aslan’ın şüpheli ölümü gündem olmaya devam edecek. Yeni gündemlerin de ekrana geleceği 13 nisan programı bugün saat 10.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.