14 Nis 2021 - 22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı. Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.
14 Nis 2021 - 22:37 AA Ankara- Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.