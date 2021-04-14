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- 14 Nis 2021 - 22:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı. Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.
# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar, ankara

14 Nis 2021 - 22:37 AA Ankara- Kültür - Sanat

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