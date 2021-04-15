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- 15 Nis 2021 - 09:32

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 172. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme farklı gündemi ile Show TV ekranlarında saat 15.15'te seyircisiyle buluşacak. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15 Nisan 2021 kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15 Nisan 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor, gizli kalmış suçlar ortaya çıkıyor. Suçlular ve mağdurların yüzleştiği program hafta içi hergün saat 15.15’te ekrana geliyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 171. Bölümde Neler Konuşuldu, 14 Nisan Gündemleri Neler Oldu?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme dün yine çarpıcı gündemleri ile ekrana geldi. Her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen programda dün Hülya ve Ayla kardeşlerin hikayeleri derinleştirildi. Annelerini bulmak için programa katılan kız kardeşler hakkında yeni iddialar ortay atıldı. Programın dün ekrana gelen bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünde anneleri aramak için programa katılan ve aile içinde yaşanan çarpık ilişkilerle gündeme damgasını vuran Hülya ve Ayla kardeşler gündem olmaya devam etti.  Hülya’nın üçüncü eşi Vedat’ın amcası Sedat Bey programa bağlandı. Sedat Bey Hülya ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. Hülya’nın düğün gecesi kavga çıkardığını anlatan Sedat Bey, yeğeni Vedat’ın çocuğuna bakabilecek durumda olduğunu da açıkladı. Programa bağlanan diğer isim ise Alya’nın eşi Mustafa Bey oldu. Mustafa Bey kız kardeşlerin 2018 yılında neden Gürcistan’a gittiklerini açıklamalarını istedi. Mustafa Bey açıklamalarında Ayla ve Hülya’nın kız kardeşleri Leyla’nın eşini aldattığını açıkladı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 172. Bölümde Neler Olacak, Hangi Gündemler Konuşulacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünde yaşananların ardından yeni bölümde konuşulacak gündemler merak edildi. İlgi ile takip edilen programın yeni bölümünde Ayla ve Hülya kardeşler gündem olmaya devam edecek. Yeni iddiaların ve gelişmelerin ekrana geleceği olayda kız kardeşler de yaşadıklarını yeniden anlatacak. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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15 Nis 2021 - 09:32 - Dizi Fragmanları

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