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- 15 Nis 2021 - 09:53

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

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Ali Kurt
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Esra Erol 15 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Esra Erol birbirinden çarpıcı gündemleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Aldatılan, dolandırılan ve yakınları kaybolan mağdurların ekrana geldiği yapım hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Esra Erol Programı 14 Nisanda Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol dün yine birçok farklı gündem ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde hesaplaşmalar ve yüzleşmeler yaşandı. Esra Erol birçok çarpıcı gündemi ekrana taşıdığı son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Esra Erol programının dün ekrana gelen bölümünde Hayriye hanım konuk olarak ağırlandı. Kızı Nilüfer’in evden kaçtığını söyleyerek programa katılan Hayriye hanım Esra Erol’dan yardım istiyor. Hayriye hanımın kızı Nilüfer daha önce de evden kaçmıştı. Daha önce Salih isimli kişiye kaçan Nilüfer’in bu sefer başka biri ile kaçtığı iddia ediliyor. Hayriye hanım işe gidiyorum diyerek evden çıkan ve İstanbul’a gelen Nilüfer’in bulunmasını istiyor. Programın dün ekrana gelen bölümünde konuşulan diğer gündem ise eşi tarafından aldatıldığını iddia eden Songül oldu. Songül eşi Koray’ın kendisini Münevver Mine isimli kişi ile aldattığını, başka bir kadın için evi terk ettiğini iddia etti. Canlı yayına bağlanan Koray ise aldatılma iddialarını yalanladı. Koray ve Münevver Mine’nin sosyal medyada takipleşmesi ise Songül hanımın iddialarını güçlendirdi. Esra Erol’un çarpıcı gündemlerinden biri de Vural  ve babası Halit’in 19 yıl sonraki kavuşması oldu. 19 yıldır ailesini görmeyen Vural sonunda babası ile kavuştu.

Esra Erol Programı 15 Nisan Gündemler Neler Olacak, Bugün Hangi Olaylar Konuşulacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün konuşulacak gündemler merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölümünde Songül ve kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Koray canlı yayında büyük yüzleşme yaşayacak. Vural ve babası olduğu iddia edilen Halit arasında yapılan DNA testinin sonuçlarının da açıklanacağı yeni bölümde farklı gündemler de ekrana gelecek. Program bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

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15 Nis 2021 - 09:53 - Dizi Fragmanları

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