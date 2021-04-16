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- 16 Nis 2021 - 11:04

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 16 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 685. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?

Birçok seyirciyi ekranlara kilitleyen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün belirlenen bir yemek yarışmacılar tarafından yapılmaktadır. Hafta sonunda ise çeyrek altın o hafta içerisinde en çok puan alan yarışmacıya verilmektedir. Gelin ve kaynanaların yer aldığı yarışmanın keyfini çıkarmak istiyorsanız aşağıda yer alan kısıma Gelinim Mutfakta 685. Bölüm izle kısmından ulaşabilir ve reklamsız izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Ali Kurt
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Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 16 Nisan 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta eğlence dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana büyük beğeni toplayan yemek yarışmasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Birbirinden renkli yarışmacıların rekabet ettiği programda günün ve haftanın birincisi olacak isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de lezzetli yemek tarifleri öğrendiği programda hafta içi hergün saat 13.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ile canlılık kattığı yemek yarışmasında her hafta 5 gelin ve kaynana takım halinde mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği yarışmada kaynanalar ise Seda Sayan ile beraber puanlama yapıyor. Gelinler günün yemeğini en lezzetli şekilde hazırlamaya çalışırken, kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya ve en yüksek puanları vermeye çalışıyor. Ekranların en çok altın dağıtan yarışmasında günün birincisi olan gelin çeyrek altın kazanırken haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 15 Nisan Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen programı Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta dün yine eğlence dolu bölümü ile ekrana geldi. Haftanın finali yaklaşırken programda heyecan da zirveye çıktı. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği 15 nisan bölümünde günün birincisi olan isim merak edildi.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında dün 21 puan alan Seda günün birincisi oldu. Seda çeyrek altını kazanırken, onu 16 puan ile Ayten takip etti. Esra 11 puan ile üçüncü oldu. Ece ise aldığı 9 puan ile günü son sırada tamamladı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 16 Nisan Puan Durumu Belli Mi, Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışmasında 16 nisan puan durumu ve haftanın birincisi olan isim henüz belli olmadı. Program bugün saat 13.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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16 Nis 2021 - 11:04 - Dizi Fragmanları

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