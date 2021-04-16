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- 16 Nis 2021 - 16:56

Ramo Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Ramo Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Ali Kurt
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Ramo Dizisi 40. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Show TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Ramo dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımın başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç yer alıyor. Cuma akşamları saat 20.00’da ekrana gelen dizi bu hafta final yapacak. Ramo bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek.

Ramo Dizisi 39. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo geçen hafta 39. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde Ramo beklenmedik şekilde ortadan kaybolur. Sibel Ramo’yu bulmak için tüm yolları denerken, tüm aileyi bekleyen büyük bir sınav vardır. Dizi heyecan dolu son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Ramo dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Şerif’in kurduğu tuzağa düşen Ramo, beklenmedik şekilde ortadan kaybolur. Hasan’ın durumu Sibel ve aile ile paylaşması herkesi üzer. Sibel Ramo’yu bulmak için harekete geçer. Bu sırada Hasan da Doğu’yu aramaya başlar. Ancak Doğu Silahtar tarafından yakalanmıştır. Doğu ölümde burun buruna gelirken, Kaptan ise Ramo’nun korkunç şekilde cezalandırılmasını ister. Hasan ve ailesi de Ramo’yu Sibel ile beraber aramak ister ancak herkes büyük tehlike altındadır. Bu sırada Sibel Ramo’yu bulmak için tüm kozlarını kullanır ancak Mazhar’ın verdiği cevap Sibel’i altüst eder. Bu sırada Ramo hayatının en büyük mücadelesini vermektedir. Şerif Ramo’nun canını yakmak için her yolu dener. Ramo tüm gücü ile dayanmaya çalışırken Hasan bir iz bulur. Ramo’yu bulmak için hep beraber harekete geçerler. Ancak Şerif onları beklemektedir.

Ramo Dizisi 40. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Ramo dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizi bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek. Heyecan dolu final bölümünün fragmanı da yayınlandı. Final bölümünde Kaptan’ın elinden kurtulan Ramo intikam için harekete geçer. Dizi merakla beklenen son bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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16 Nis 2021 - 16:56 - Dizi Fragmanları

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