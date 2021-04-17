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- 17 Nis 2021 - 15:44

Mavera 6. Bölüm Full İzle! 17 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mavera 6. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, TRT 1'in en güzel dizilerinden olan Mavera ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Mavera 6. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Mavera 6. Bölüm izle, makalemizle birlikte Mavera son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz. İşte milyonlarca kişinin severek izlediği, birçok hayranı bulunan Mavera 6. Bölüm…

Ali Kurt
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Mavera 6. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda birçok başarılı projeye imza atan TRT1, Ramazan ayı boyunca yayınlanacak yeni yapımı ile dikkat çekti. 12 Nisan Pazartesi günü yayın hayatına başlayan Mavera dizisi, haftanın hergünü yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve manevi duyguları güçlendiren hikayesi ile izleyenleri ekrana çeken yapım 12 mayıs tarihine kadar hergün ekrana gelecek. Ahmet Yesevi’nin hayatının konu alındığı Mavera dizisinde iyilik ve kötülüğün amansız savaşı anlatılacak. İlk bölümünden bu yana ilgi toplayan yapım hergün saat 23.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Bu sezon imza attığı başarılı işler ile sık sık gündeme gelen TRT1 her sene olduğu gibi yine Ramazan ayına özel yapımı ile dikkat çekti. Ramazan ayı boyunca ekrana gelecek olan Mavera dizisi şimdiden izleyenlerin ilgisini çekti. Kadrosunda Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin gibi birçok başarılı oyuncunun yer aldığı Mavera dizisinde Ahmet Yesevi’nin hayat hikayesi anlatılıyor.

Mavera Dizisinin Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor?

Çekimleri Konya’da yapılan Mavera dizisinde tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi anlatılıyor. Dizide Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Ahmet Yesevi’nin o zamanlar için küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği birlik ve beraberlik mücadelesi anlatılıyor.

Mavera dizisinde Bağdat’a gelen Hace Ahmet Yesevi’nin hikmetli nefesi ve insanların ruhuna dokunan konuşmaları ortaya çıktıkça Bağdat’ta iki farklı saf oluşuyor. Bağdat’ta bir taraf onu göndermek için tehlikeli planlar ve fitneler yaparken, diğer taraf ise onun saf yüreğini sevgi ile kucaklamak istiyor. Ahmet Yesevi’nin bu iki grup arasında verdiği mücadeleyi anlatan yapım dün akşam 5. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Mavera Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Yeni Bölümde Neler Olacak?

İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen Mavera dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bağdat’ta iki taraf arasındaki savaşın şiddetlendiğinin görüldüğü yeni bölüm fragmanında Ahmet Yesevi’nin duygu yüklü konuşmaları dikkat çekti. Dizi yeni bölümü ile bugün saat 23.45’te ekrana gelecek.

 

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17 Nis 2021 - 15:44 - Dizi Fragmanları

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