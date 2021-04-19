Kağıt Ev Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Kağıt Ev 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kağıt Ev Dizisi 1. Bölüm STAR TV İzle! TIKLAYINIZ.

Star TV ekranlarının yeni sezon yapımlarından Kağıt Ev, bir süredir yayınlanan tanıtım filmleri ile izleyenlerin dikkatini çekiyor. İlk tanıtımından bu yana merak edilen yapım izleyenler tarafından araştırma konusu oldu. O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Şenol Sönmez’in yönetmenliğini yaptığı Kağıt Ev dizisi bu akşam yayın hayatına başlıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve gerilimli hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitlemesi beklenen yapımın ilk bölümü şimdiden merak konusu oldu.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alması beklenen Kağıt Ev dizisinin başrollerinde Erdal Başikçioğlu ve Nur Fettahoğlu yer alacak. Tuvana Türkay, Nihal Koldaş ve Can Nergis gibi isimlerin de kadrosuna yer aldığı yapım gerilim ve heyecan dolu bir hikaye anlatacak. Tanıtım filmlerinde de gerilim dolu sahneleri ile dikkat çeken yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. İzleyenler tarafından merak konusu olan Kağıt Ev dizisi ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Kağıt Ev Dizisi İlk Bölümde Neler Olacak?

Yeni sezonun başarılı yapımları arasında girmesi beklenen ve ilk bölümü bu akşam ekrana gelecek olan Kağıt Ev dizisinin konusu ve yapımda yaşanacaklar merak ediliyor. Cihan ve Aylin’in çocukları ile beraber kurdukları mutlu hayatlarının ufak bir hata ile nasıl dağıldığının gerilim ve heyecanlı şekilde ekrana geleceği yapım merakla bekleniyor.

Kağıt Ev dizisinde Cihan ve Aylin Fırtına çifti, oğulları Mert kızları Cemre ve Melisa ile mutluluk dolu bir hayata sahiptir. Kariyerleri, evleri ve hayatları herkesin imrendiği bir tablodur. Fırtına ailesinin çizdiği bu mükemmel tablo tek bir hata ile yerle bir olur. Bir gecede verilen yanlış bir karar ile yıllarca kurmak için uğraştıkları düzenleri dağılan ve hayatlar mahvolan Fırtına ailesinin artık büyük bir mücadele beklemektedir.

Kağıt Ev Dizisi Bu Akşam Star TV’de Başlıyor

Farklı senaryosu ve gerilim dolu hikayesi ile merak edilen Kağıt Ev dizisi bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizi ilk bölümü ile bugün saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.