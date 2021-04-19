Mavera 8. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mavera 8. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının Ramazan ayına özel ekrana koyduğu yeni yapım Mavera heyecan dolu bölümleri ile izleyenlerden beğeni topluyor. 12 Nisan Pazartesi günü yayın hayatına başlayan yapım Ramazan sonuna kadar her gece ekrana gelecek. Farklı anlatımı ve dini içeriği ile ilgi çeken Mavera dizisinde Hace Ahmet Yesevi’nin yaşamı anlatılıyor. Ahmet Yesevi’nin Bağdat’a geldikten sonra verdiği mücadelenin, şehre getirdiği birlik ve beraberliğin anlatıldığı yapım merakla takip ediliyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaristliğini ise Serdar Öğretici’nin paylaştığı Mavera dizisinin kadrosunda Tansel Öngel, Hasan Küçükçetin ve Sinan Tuzcu gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Güçlü kadrosu ve tarihi hikayesi ile beğeni toplayan yapım ilgi ile takip ediliyor. Heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen Mavera dizisinde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Mavera dizisi hergün saat 23.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Yapım Ramazan ayının sonuna kadar ekrana gelecek.

Mavera Dizisi 7. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Mavera dün gece 7. bölümü ile ekrana geldi. Ramazan boyunca her akşam ekrana gelecek olan yapımın son bölümünde heyecan yine doruğa çıktı. Ahmet Yesevi’nin hayatını anlatan ve ilk bölümü ile ilgi çeken Mavera dizisinin son bölümünde Hace’nin seçimleri izleyenleri şaşırttı.

Mavera dizisinin dün akşam ekrana gelen son bölümünde Hace Ahmet Yesevi’nin Leyla hatun ile ilgili açıklaması herkesi şaşırtır. Hace’nin Leyla hatuna inandığını açıklaması herkesi şaşırtır. Hace’nin verecekleri mücadele için “Şimşek gibi hareket etmeliyiz” sözleri de ekrana damgasını vurdu. Mavera dizisinin son bölümü yine izleyenlerden bürük beğeni topladı.

Mavera Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Mavera dizisinin son yayınlanan bölümünde Ahmet Yesevi kararı ile herkesi şaşırttı. Aksiyon dolu sahnelerin ekrana geldiği son bölümün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar ise merak konusu oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise heyecan dolu sahneler dikkat çekti. Mavera dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 23.45’te ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.