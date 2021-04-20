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- 20 Nis 2021 - 09:05

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 20 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bugün 09.45'te ekranlarda olacak. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 20 Nisan 2021 kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 20 Nisan 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı kıpır kıpır, enerji dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen sabah programında eğlence dolu anlar ekrana geliyor. Sabah saatlerinin renklendiren eğlenceli yapıma konuk olacak isimler ve konuşulacak konular merakla bekleniyor. Güne müzik, bilgi ve eğlence dolu başlayan yapım hafta içi hergün saat 09.45’te Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

Ekranların sevilen yüzü Alişan ve yakın arkadaşı Demet Akalın’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen sabah programında hergün sanat dünyasının ünlü isimleri konuk olarak ağırlanıyor. Ünlü isimlerin çarpıcı açıklamalarda bulunduğu programda lezzetli yemek tarifleri ve sağlıklı yaşam sırları ekrana geliyor. Birbirinden özel konukların en sevilen şarkıları seslendirdiği yayında müzik şöleni yaşanıyor. Magazinden mutfağa, astrolojiden gündem konularına birçok alanda sohbetlerin edildiği programda keyifli dakikalar yaşanıyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 19 Nisanda Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen programın son bölümünde yine eğlence ve müzik dolu anlar ekrana geldi. Programın dün yayınlanan bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün yayınlanan bölümünde sunucular en sevilen şarkılar ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Ramazan ayında en çok merak edilen konuların konuşulduğu programda, sağlıklı yaşam ve sahur menüleri ekrana geldi.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 20 Nisan Konukları Kimler Olacak?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının dün ekrana gelen bölümünün ardından programa bugün konuk olacak isimler merak edildi. Sevilen sabah programında bugün ünlü sanatçı Güler Işık konuk olarak ağırlanacak. Ali Rıza Temel’in de konuk olacağı yeni bölümde Ramazan ayına özel bilgiler ekrana gelecek. Program saat 09.45’te Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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20 Nis 2021 - 09:05 - Dizi Fragmanları

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