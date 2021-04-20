Müge Anlı Tamamı Tek Parça 20 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 20 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert programı birbirinden çarpıcı olaylar ile Türkiye’nin gündemini belirliyor. Şüpheli cinayet ve kayıp olaylarının ekrana geldiği yapımda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Program hafta içi hergün saat 10.00’da canlı yayınla ekrana geliyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 19 Nisanda Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. Her bölümü merakla takip edilen programda dün yine çarpıcı gündem ve gelişmeler ele alındı. Şüpheli ölüm olaylarının ekrana geldiği son bölümde kayıp olaylarında yaşanan sıcak gelişmeler de izleyenlere aktarıldı. Program son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünde şüpheli yangın olayı konuşulmaya devam edildi. Yangının kaza mı yoksa kundaklama mı olduğunun konuşulduğu son bölümde, yangında hayatını kaybeden gencin ev arkadaşı ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Ev arkadaşının öldüğü yangını bilerek çıkarmakla suçlanan Salih Demirel, hakkındaki iddiaları reddediyor. Salih Demirel’in babası Ahmet Bey dün canlı yayına konuk oldu. Oğlunun ev arkadaşı ile ilişkisini anlatan Salih Bey yangının çıkma nedeni ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şüpheli olay ile ilgili birçok yeni ayrıntı ekrana geldi. Müge Anlı’nın dün ekrana gelen bölümünde 15 yaşındaki kayıp kız ile ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Ailesi ile tartışıp evden çıkan ve geri dönmeyen 15 yaşındaki kızın nerede olduğu ile ilgili bilgiler izleyenlerle paylaşıldı. Müge Anlı ve ekibi konuyu araştırmaya devam ediyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 20 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünün ardından yeni bölümde hangi gündemlerin işleneceği merak konusu oldu. Programın yeni bölümünde Salih Demirel’in suçlandığı şüpheli yangın konuşulmaya devam edilecek. Yeni gündemlerin de ekrana geleceği yapım bugün saat 10.00’da canlı yayın ile izleyenleri ile buluşacak.