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- 20 Nis 2021 - 09:43

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 20 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle!

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Ali Kurt
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Esra Erol 20 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşıyor. Savrulan hayatların, dağılan ailelerin ekrana geldiği yapımda çarpıcı olaylar izleyenlerle buluşuyor. Dolandırılma, aldatılma ve kayıp olaylarının gündem olduğu yapım hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Esra Erol 19 Nisanda Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Esra Erol dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen programın son bölümünde yine birbirinden çarpıcı olaylar izleyenlerle buluştu. Farklı gündemleri ile ilgi çeken yapım son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde sıra dışı olaylar yaşandı. Karısının kendisinin terk etmesi nedeni ile programa katılan Yalçın Bey yaşananlar anlattı. Çiftçilik yaptığını açıklayan Yalçın Bey, eşinin istediği üzerine hayvanları sattığını ve ona estetik operasyon yaptırdığını anlattı. Estetik operasyonları tamamlandıktan sonra eşi Meral’in kendisini terk ettiğini açıklayan Yalçın Bey, eşinin geri dönmesini istiyor. Programda konuşulan diğer gündem ise Songül ve eşi Koray olmaya devam etti. Münevver ile ilişki yaşadığını iddialarını reddeden Koray dün inanılmaz itiraflarda bulundu. Koray ve Münevver’in beraber Ankara’ya gittiklerinin ortaya çıkması üzerine ilişkilerinin kabul ettiler. Koray ve eşi Songül arasında gerilim dolu anlar yaşandı. Programın son bölümünde Muzaffer ve eşi Ayşe arasındaki yüzleşme de devam etti. Ayşe’den şok bir talepte bulunan Muzaffer izleyenleri şaşırttı. Program son bölümünde işlenen çarpıcı gelişmeler ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Esra Erol 20 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün konuşulacak gündemler merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımda bugün Yalçın Bey ve kendisinin terk eden eşi Meral gündem olmaya devam edecek. Koray ile Songül yüzleşmesinin de devam edeceği yeni bölümde farklı olaylar da ekrana gelecek. Esra Erol merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

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20 Nis 2021 - 09:43 - Dizi Fragmanları

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