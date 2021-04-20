Mavera 9. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mavera 9. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Mavera yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Dini içerikli yapım Ramazan ayına özel ekrana geliyor. 12 Nisan Pazartesi günü ilk bölümü yayınlanan yapım Ramazan ayının sonuna kadar ekranlarda yer almaya devam edecek. Mavera dizisi hergün saat 23.45’te TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı Mavera dizisinin başrollerinde Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel ve Sinan Tuzcu gibi oyuncular yer alıyor. Yapımda Ahmet Yesevi’nin Bağdat’a geldiği dönemde çıkan çatışmalar, Hace Yesevi’nin yarattığı değişim ekrana geliyor.

Mavera Dizisi 8. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının Ramazan ayına özel yeni dizisi Mavera dün gece 8. bölümü ile ekrana geldi. Hace Ahmet Yesevi’nin hayatının anlatıldığı yapım son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı. Mavera dizisinin son bölümünde Hace’nin hikmetli nefesi yeni insanlara dokunmaya başlar ve saflar gittikçe belirginleşir.

Mavera dizisinin dün ekrana gelen son bölümünde Ahmet Yesevi Bağdat’da daha fazla kişi ile iletişime geçmeye başlar. Onun güzel sözleri ve hikmetli nefesinden etkilenenler ile onu göndermek isteyenler arasındaki ayrım daha fazla belirginleşmeye başlar. Bir yandan onu Bağdat’tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili yeni planlar yaparken, diğer yanda ise Hace Ahmet’i alp bileği ile koruyup eren yüreği ile seven insanlar onu korumak ve yanında olmak için çabalar. İki taraf arasındaki öfke ve düşmanlık ise günden günde artmaya başlar.

Mavera Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Mavera dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Mavera dizisinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Bağdat’ı yeni tehlikelerin beklediği görülürken, Ahmet Yesevi’nin kılıçla ilgili sözleri fragmana damgasını vurdu. Dövüş sahnelerinin de dikkat çektiği fragmanın ardından yeni bölüm heyecanı arttı. Mavera dizisi bu akşam saat 23.45’te yeni bölümü ile TRT1’de ekrana gelecek.