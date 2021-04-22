Mavera 11. Bölüm Full İzle! 22 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mavera 11. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının Ramazan ayına öze yeni dizisi Mavera heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. 12 Nisan Pazartesi günü yayın hayatına başlayan ve Ramazan ayı boyunca yayın hayatına devam edecek olan yapım tarihi ve dini içeriği ile izleyenlerden beğeni topluyor. TRT1 her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayına özel ekrana getirdiği dini içerikli yapımı ile ilgi çekti. Mavera dizisi çarpıcı hikayesi ile haftanın hergünü saat 23.45’te TRT ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Ramazan ayının başlaması ile ekrana gelen Mavera dizisi ilk bölümünden bu yana izleyenlerin ilgisinin çekmeyi başardı. Hace Ahmet Yesevi’nin verdiği birlik ve dirlik mücadelesinin anlatıldığı Mavera dizisinin kadrosunda Korel Cezayirli, Tansel Öngel, Görkem Sevindik, Sinan Tuzcu ve Hasan Küçükçetin gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yapım saat 23.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Mavera Dizisi 10. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer almayı başaran Mavera dizisinde Hace Ahmet Yesevi’nin döneminde, o dönemde adeta başka bir dünya olan Bağdat’ta verilen birlik mücadelesi anlatılıyor. Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmet Yesevi’nin güçlü nefesi ve güzel sözleri ile Bağdat’ta kurduğu dostlukların ekrana geldiği yapımda, Ahmet Yesevi’nin iki farklı tarafının verdiği amansız mücadele ekrana geliyor.

Mavera dizisinde bir yanda Ahmet Yesevi’nin nefesinin ve sözlerinin sevenler, ona kapılarını açanlar yer alırken diğer yanda ise onu tehdit olarak gören ve göndermek isteyenler yer alıyor. Bu iki tarafın iyilik ve kötülük için verdikleri mücadelenin anlatıldığı yapımda Hace Ahmet Yesevi’nin birlik v dirlik için yaşadığı yıllar ve hayat hikayesi de anlatılıyor.

Mavera Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Mavera dizisinin heyecan dolu son bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın 11. bölüm fragmanı henüz ekrana gelmedi. Dizi bugün saat 23.45’te TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.