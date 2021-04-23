AK Parti logosunu 23 Nisan için değiştirdi
AK Parti logosunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Küçük Simay'ın" çizdiği logo ile değiştirdi.
AK Parti logosunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Küçük Simay'ın" çizdiği logo ile değiştirdi.
AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün logomuzu Simay'ın emeğiyle işlediği hayal gücüne bırakıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." mesajı paylaşıldı.
Videoda, İzmir Gazi Umurbey Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Simay Özen'in, 23 Nisan için AK Parti logosunu yeniden çizdiği belirtildi.
Videonun yayınlanmasıyla birlikte partinin sosyal medya hesaplarındaki logolar, Simay Özen'in tasarladığı logo ile değiştirildi.
23 Nis 2021 - 02:29 AA Ankara- Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.