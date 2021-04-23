Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 690. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Eğlenceli konsepti ve rekabet dolu bölümleri ile sevilen program ilk sezonundan bu yana ilgi ile takip ediliyor. Birbirinden renkli yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda günün ve haftanın birincisi olacak isimler merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem lezzetli yemek tarifleri öğrendiği hem de keyifli vakit geçirdiği yarışma hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ile renk kattığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana takım halinde mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerinin gösterdiği yarışmada kaynanalar ise jüri üyesi oluyor. Gelinler günün yemeğini en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadele ederken, kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya ve en yüksek puanlar vermeye çalışıyor. Ekranların en çok altın dağıtan programında Seda Sayan ve kaynanalardan en yüksek puanlar alan yarışmacılar ödüllerin sahibi oluyor. Günün birincisi olan gelin çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bilezik kazanıyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Nisan Puan Durumu Nasıl Oldu, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta dün yine rekabet dolu bölümü ile ekrana geldi. Haftanın finali yaklaşırken programda yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yarışmanın sıkı takipçileri 22 nisan günü birinci olan ismi merak ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen bölümünde Esra ve Dudu 20 puan aldı. İki yarışmacı arasında yapılan kura çekilişi ile çeyrek altının sahibi Esra oldu. Ayten 14 puan ile onları takip ederken, Seda ise 9 puan ile sonuncu oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 23 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu, Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı 23 nisan puan durumu henüz belli değil. Program haftanın finali ile 13.00’da ekrana gelecek.