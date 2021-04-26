Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Nisan 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Sabah saatlerini izleyicilerin neşe ile geçirmelerini sağlayan, ekranların sevilen ikilisi Demet Akalın ve Alişan tarafından sunulan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yine çok konuşulacak, eğlence dolu anlar 26 Nisan tarihinde izleyiciler ile olacaklar. Ekranların sevilen eğlence ikilisi tarafından sunulan program 09.45’te ekranlara gelecek. Kendisine özel bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış olan program, yeni güne ve haftaya çok enerjik bir şekilde başlayarak izleyicilerin keyif dolu saatler geçirmesine neden olacak. İlk bölümünden şimdiye kadar sabah saatlerinde ilgiyle takip edilen ve kendisine özel bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış olan programın bugünkü programında izleyiciler yine çok eğlenecekler. Heyecan, enerji, magazin, gündem ve müzik dolu olacak program güne çok daha iyi başlamak isteyenler için harika bir fırsat sunmuş olacak.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Programı 23 Nisan’da Neler Oldu?

Ekranların sevilen ikilisi Alişan ve Demet Akalın tarafından sunulan programda her sabah birbirinden farklı konular ekranlara taşınıyor. İzleyicilerin sabah saatlerine daha iyi şekilde başlamalarını sağlayan programda birbirinden ünlü isimler de konuk ediliyor. Programa katılan ünlüler ile iyice neşeli bir hale dönüşen programda aynı zamanda konuk olarak katılan ünlü isimlerin özel açıklamaları da gündem oluşturuyor. Ünlü isimlerin özel açıklamaları ve keyifli sohbetleri ile geçen programda aynı zaman günlük yaşamda kullanılacak pratik bilgiler de izleyiciler ile buluşuyor. Pek çok konuda sohbetlerin yapıldığı programda alanında uzman isimlere de yer verilerek sağlıktan astrolojiye kadar dolu dolu bir yayın yapılıyor. Programın son bölümünde Ramazan ayına özel sohbetler yapıldı ve iftar sofraları için yapılacak enfes yemek tarifleri paylaşıldı. Özellikle uzman isimler de Ramazan ayında oruç tutanlara yönelik sağlık açısından bilgiler verdiler. Oruca dair en çok merak edilen konular da yine uzman isimler tarafından yanıtlandı.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Nisan Konukları Kimler?

Her programda izleyicilerine sürpriz yapmayı seven programın henüz 26 Nisan konukları açıklanmadı. Saat 09.45’te Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak programda yine gündeme dair çok ilgi çekici konular konuşulacak ve izleyiciler keyif dolu vakitler geçirecek.