Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı izle!

Esra Erol'da 26 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol tarafından sunulan ve toplumun en dramatik yönlerini ekranlara taşıyan Esra Erol’da programı bugün yine gündem oluşturacak gündemi ile ekranlara gelecek. Uzun yıllar ATV ekranlarında seyirci ile buluşan program, şaşırtıcı, ilgi uyandıran ve merak edilen konuları ekranlara taşıyor. Kaybolan kişilerin, dağılmış ailelerin, kötü niyetli kimselerin ve dolandırıcıların açığa çıkarılması amaçlandığı programda Esra Erol ve ekibi büyük bir mücadele vererek kötü olayların sonuçlanmasını istiyorlar. Özenle yürütülen çalışmalar sonucunda açığa çıkarılan kötü olayların sonuçları ise izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Aldatma, kayıp, dolandırma, cinayet gibi çok farklı toplumsal vakaları ele alan program yeni bölümü ile bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında olacak.

Esra Erol Programı 23 Nisanda Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Geçen haftanın ekranlara gelen son bölümünde Esra Erol’da programında yine çok konuşulacak gündem konuları ekranlara getirildi. 23 Nisan olması sebebiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması ile başlayan programda daha önceki bölümlerden kalan konuların aydınlatılmasına geçildi. Yalçın ile Meral’in almış oldukları kararlar herkesin şok olmasına neden oldu. Şimdiye kadar yaşanan olaylar ile bitti diye bakılan evlilikte alınan son karar herkesi şaşırttı. Diğer yandan ayrılık kararı almış olan Ayhan ve Hatice de stüdyoya geldiler ve Havva ile yüzleşmeleri sağlandı. Yaşanan yüzleşme sonrasında ise sarf edilen sözler herkes tarafından şaşkınlık ile takip edildi. Diğer yandan Dursun ve sevgilisi Murat ile ilgili olarak da son dakika gelişmesi açığa çıktı. Çocuğuna şiddet uygulayarak evden kaçtığı iddia edilen sevgili de ilk kez konuştu. Muzaffer’in ise Ayşe’ye son teklifi ise yine herkesin şaşırmasına neden oldu. Ayşe’nin bu teklife verdiği yanıt ise çok konuşuldu, stüdyodakiler ve izleyiciler şaşkınlık yaşadılar. Havva ise kaçırılan üç çocuğuna günler sonunda kavuştu ve herkesi gözyaşlarına boğacak anların yaşanmasına neden oldu.

Esra Erol Programı 26 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

İzleyiciler tarafından merakla beklenen Esra Erol’da programı bugün yine çok konuşulacak gündem konuları ile ekranlarda olacak. Geçen haftadan konuların yanında yeni olayların da ekleneceği yeni bölüm saat 16.20’de ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.