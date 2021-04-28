Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 28 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ve toplumun travmatik taraflarını ekranlara getirerek çözüm bulmayı amaçlayan Esra Erol’da programı bugünkü bölümü ile yine gündem oluşturmaya devam edecek. Toplumun kıyısında kalmış, acı çeken ya da başına travmatik olayların geldiği kişileri programda ağırlayarak sorunlarına çözüm bulmaya çalışılan programda her bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri şok etmeyi başarıyor. Dolandırılma, ayrılık, kaybolma, cinayet gibi çok farklı olayların ele alındığı ve açığa çıkarılması için uğraşıldığı programda deneyimli sunucu Esra Erol ve ekibi özenle çalışma gösteriyorlar. Uzmanların görüşlerinden de yararlanılan program bu sayede katılımcıların sorunlarını çözmeye odaklanıyor. Özenle yürütülen çalışmalar sonuncunda açığa çıkarılmış olan bilgiler ise kötü olayların çözüme kavuşmasına yardımcı oluyorlar. Merakla beklenen programın yeni bölümü bugün 16.20’de ATV ekranlarında olacak.

Esra Erol Programı 27 Nisan’da Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

İlgiyle izlenen programın dün yayınlanan son bölümünde yine ilginç olaylar ekrana taşındı. Fadime Hanım sürekli olarak şiddet gördüğünü ve bu duruma dayanamayarak annesinin yanına gittiğini açıkladı. Ancak bu duruma da dayanamayarak geri dönmek zorunda kaldığını da belirten Fadime Hanım, eşinin kendisine de engelli kızına da sürekli olarak şiddet uygulamaya devam ettiğini belirterek yardım çağrısında bulundu. Kesin şekilde boşanmak istediğini söyleyen Fadime Hanım aynı zamanda daha önceden jandarma çağırdığını ve jandarma ile hastaneye giderek kendisine darp raporu aldığını da belirtti. Fadime Hanım boşanma davası açmış olduğunu ancak duruşmanın sonuçlanmadığını da belirterek şiddet görmekten dolayı çok yorulduğunu belirtti. Ayrıca 3 çocuk sahibi olduğunu da belirten talihsiz kadının dramı hem stüdyodakilerin hem de izleyicilerin yüreklerini burktu. Eşine psikolojik tedavi görmesi gerektiğini de daha önce çok kez söylediğini ama eşinin buna da sinirlenerek kendisine yine şiddet uyguladığını belirtti. Eşinin bir türlü boşanmak istemediğini söyleyen talihsiz kadının yaşamı tüm ayrıntıları ile irdelendi.

Esra Erol Programı 28 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Merakla beklenen yeni bölümde Fadime Hanım’ın durumuna netlik kazandırılmaya çalışılacak. Bunun yanında diğer katılımcıların da olacağı program saat 16.20’de ATV ekranlarında izleyici ile buluşarak gündeme ışık tutacak.