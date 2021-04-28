Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Nis 2021 - 09:27

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 28 Nisan 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 28 Nisan 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 28 Nisan 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Esra Erol 28 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ve toplumun travmatik taraflarını ekranlara getirerek çözüm bulmayı amaçlayan Esra Erol’da programı bugünkü bölümü ile yine gündem oluşturmaya devam edecek. Toplumun kıyısında kalmış, acı çeken ya da başına travmatik olayların geldiği kişileri programda ağırlayarak sorunlarına çözüm bulmaya çalışılan programda her bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri şok etmeyi başarıyor. Dolandırılma, ayrılık, kaybolma, cinayet gibi çok farklı olayların ele alındığı ve açığa çıkarılması için uğraşıldığı programda deneyimli sunucu Esra Erol ve ekibi özenle çalışma gösteriyorlar. Uzmanların görüşlerinden de yararlanılan program bu sayede katılımcıların sorunlarını çözmeye odaklanıyor. Özenle yürütülen çalışmalar sonuncunda açığa çıkarılmış olan bilgiler ise kötü olayların çözüme kavuşmasına yardımcı oluyorlar. Merakla beklenen programın yeni bölümü bugün 16.20’de ATV ekranlarında olacak.

Esra Erol Programı 27 Nisan’da Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

İlgiyle izlenen programın dün yayınlanan son bölümünde yine ilginç olaylar ekrana taşındı. Fadime Hanım sürekli olarak şiddet gördüğünü ve bu duruma dayanamayarak annesinin yanına gittiğini açıkladı. Ancak bu duruma da dayanamayarak geri dönmek zorunda kaldığını da belirten Fadime Hanım, eşinin kendisine de engelli kızına da sürekli olarak şiddet uygulamaya devam ettiğini belirterek yardım çağrısında bulundu. Kesin şekilde boşanmak istediğini söyleyen Fadime Hanım aynı zamanda daha önceden jandarma çağırdığını ve jandarma ile hastaneye giderek kendisine darp raporu aldığını da belirtti. Fadime Hanım boşanma davası açmış olduğunu ancak duruşmanın sonuçlanmadığını da belirterek şiddet görmekten dolayı çok yorulduğunu belirtti. Ayrıca 3 çocuk sahibi olduğunu da belirten talihsiz kadının dramı hem stüdyodakilerin hem de izleyicilerin yüreklerini burktu. Eşine psikolojik tedavi görmesi gerektiğini de daha önce çok kez söylediğini ama eşinin buna da sinirlenerek kendisine yine şiddet uyguladığını belirtti. Eşinin bir türlü boşanmak istemediğini söyleyen talihsiz kadının yaşamı tüm ayrıntıları ile irdelendi.

Esra Erol Programı 28 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Merakla beklenen yeni bölümde Fadime Hanım’ın durumuna netlik kazandırılmaya çalışılacak. Bunun yanında diğer katılımcıların da olacağı program saat 16.20’de ATV ekranlarında izleyici ile buluşarak gündeme ışık tutacak.

# esra erol son bölüm izle, esra erol canlı izle, esra erol 28 Nisan 2021, esra erol youtube, esra erol canlı yayın izle, esra erol canlı, esra erol izle, esra erol, esra erol kesintisiz izle, esra erol kesintisiz tam izle, esra erol haberleri, esra erol son bölüm izle youtube, esra erol kesintisiz youtube izle, esra erol’da bugün ne oldu, esra erol kesintisiz son bölüm, esra erol bugün ne oldu

28 Nis 2021 - 09:27 - Dizi Fragmanları

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da 72’lik Dede Erol’u Bile Şoka Soktu! Eşi Evden Kaçınca Stüdyoyu Darmaduman Etti! O Sözleri… mask
Esra Erol’da 72’lik Dede Erol’u Bile Şoka Soktu! Eşi Evden Kaçınca Stüdyoyu Darmaduman Etti! O Sözleri…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol'un Makyajsız Hali Şok Etkisi Yarattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Takipçiler İkiye Ayrıldı! mask
Esra Erol'un Makyajsız Hali Şok Etkisi Yarattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Takipçiler İkiye Ayrıldı!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da Yaşanan Olay Türkiye'de Deprem Yarattı! Henüz 3 Yaşındaki Çocuk... Esra Erol Bile Ağladı! Baba Kahroldu mask
Esra Erol'da Yaşanan Olay Türkiye'de Deprem Yarattı! Henüz 3 Yaşındaki Çocuk... Esra Erol Bile Ağladı! Baba Kahroldu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 22 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 22 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da Bir Baba Öyle Bir Yıkıldı ki, Milyonlar Yasa Girdi! Esra Erol Bile Duygulandı.... "Bir Babaya Bu Yapılır mı?" mask
Esra Erol'da Bir Baba Öyle Bir Yıkıldı ki, Milyonlar Yasa Girdi! Esra Erol Bile Duygulandı.... "Bir Babaya Bu Yapılır mı?"
Esra Erol’da Skandallar Bitmek Tükenmek Bilmiyor! Estetik Furyası Şoka Yol Açtı! Bu Yüzleşme Günlerce Konuşulur! mask
Esra Erol’da Skandallar Bitmek Tükenmek Bilmiyor! Estetik Furyası Şoka Yol Açtı! Bu Yüzleşme Günlerce Konuşulur!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 21 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 21 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bıçak Altı İşlem! Karısı Estetik Yaptırdı, Eşini Çocuklarını Bırakıp Kaçtı! Baştan Aşağı Değişti, Eşini Gurbetteyken Her Şeyi Planladı! mask
Esra Erol’da Bıçak Altı İşlem! Karısı Estetik Yaptırdı, Eşini Çocuklarını Bırakıp Kaçtı! Baştan Aşağı Değişti, Eşini Gurbetteyken Her Şeyi Planladı!
# TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ:
Doya Doya Moda All Star 28 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 33. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 28 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 33. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 28 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 28 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Doya Doya Moda All Star 27 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 32. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu mask
Doya Doya Moda All Star 27 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 32. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 179. Bölüm Full İzle! 27 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 179. Bölüm Full İzle! 27 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 26 Nisan 2021 Pazartesi Survivor 78. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 26 Nisan 2021 Pazartesi Survivor 78. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 26 Nisan 2021 günü kim birinci oldu? 691. Bölüm Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 26 Nisan 2021 günü kim birinci oldu? 691. Bölüm Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu
Zuhal Topal'la Sofrada 591. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Nisan 2021 haftanın birincisi kim oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 591. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Nisan 2021 haftanın birincisi kim oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı izle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı izle!
Doya Doya Moda All Star 26 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 31. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 26 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 31. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 179. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme son bölüm tek parça youtube izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 179. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme son bölüm tek parça youtube izle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Doya Doya Moda All Star 28 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 33. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 28 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 33. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 181. Bölüm Full İzle! 28 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 181. Bölüm Full İzle! 28 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 138. Bölüm Tek Parça İzle! 28 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 138. Bölüm Tek Parça İzle! 28 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 28 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 28 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Sefirin Kızı Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 27 Nisan 2021 Sefirin Kızı 50. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 27 Nisan 2021 Sefirin Kızı 50. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL