Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 28 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu 693. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 28 Nisan 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağının en çok seyredilen iddialı ve çekişmeli yarışma programları arasında yer alan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü sezonu kapsamında izleyiciler ile buluşan programda her gün büyük heyecanlar yaşanıyor ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Saat 13.00’de hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan programda eğlence, rekabet ve mücadele hiç eksik olmuyor. Gelinlerin kaynanalar için yaptıkları birbirinden lezzetli tarifler ile yarıştıkları programda, mutfak hünerleri sergileniyor. Farklı karaktere sahip yarışmacıların ve kaynanaların bir araya geldiği programda aynı zamanda Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu da izleyicilerin daha fazla keyif almasına neden oluyor. Haftanın üçüncü gününde yeni bölümü ile ekranlarda olacak yarışmada yine çok konuşulacak tarifler yapılacak.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 27 Nisan Kim Birinci Oldu, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ile dikkat çeken ve izleyiciler tarafından merakla takip edilen programın dün yayınlanan en son bölümünde rekabet dolu anlar yaşandı. Bu hafta yarışmaya katılan Gönül, programa katıldığı ilk dakikadan itibaren iddialı sözler söylemişti. Mutfaktaki becerilerini en iyi şekilde yansıtmak için ise dün Gönül’e fırsat verildi. Yarışmacı Seda ise güçlü olan yarışmacıların programdan gittiğini söyleyerek en iddialı kendisinin olduğunu öne sürdü. Bu yüzden Gönül’e üstünlük sağlamak amacıyla Dudu’ya karşı sarf ettiği sözler de ortamın oldukça gerilmesine neden oldu. Sözleri ile Seda, Gönül’e karşı tepki çekerken Dudu da bu duruma karıştı ve sessiz kalmadı. Verilen yemekleri yapmaya başlayan yarışmacılar arasında ise hem birbirlerine hem de zamana karşı mücadele sürdüğünden heyecan dolu anlar yaşandı. Yapılan yemeklerin tadılması sonrasında ise günün sonunda birinci olan Esra oldu ve çeyrek altını aldı. Buna göre puan durumu da Seda 35, Esra 38, Dudu 25, Gönül ise 28 puan olarak belirlendi.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 28 Nisan Günün Birincisi Belli Oldu mu?

Bugün yayınlanacak yeni bölüm yine heyecan dolu anların yaşanmasına neden olacak. Önce yarışmacılar yemeklerini yapacaklar ve daha sonra da puanlamaya geçilecek. Bunun sonucunda da gün birincisi belli olacak.