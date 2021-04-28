Mavera 17. Bölüm Full İzle! 28 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mavera 17. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının Ramazan ayına özel olarak hazırladığı yapımlardan birisi olarak öne çıkan ve kısa sürede kendisine özel bir izleyici kitlesi oluşturmayı başarmış olan Mavera dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Hafta içi her gün yeni bölümü ile izleyiciler ile buluşan dizide Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşamı ve mücadelesi konu ediliyor. Heyecan dolu bölümleri ile izleyicilere farklı anlar yaşatmayı başaran dizinin ilk bölümlerinden beri özel bir seyir keyfi devam ediyor. Dizide yaşanacak gelişmeler ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her gün 23.45’te izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

Ahmet Yesevi’nin hayatını ekrana getiren dizi Ramazan ayına özel olarak yayınlanıyor. Yayınlanma saati nedeniyle de sahur hazırlığı yapanlar için özel bir seyir sunan dizide Ahmet Yesevi’nin mücadelesi ve hak yolunda verdiği uğraşlar ekranlara taşınıyor. Başrollerinde Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu ve Hasan Küçükçetin gibi isimlerin yer aldığı dizi başarılı senaryosu ve oyunculukları ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Mavera Dizisi 16. Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin dün yayınlanan son bölümünde Ahmet Yesevi bir kez daha kendisini Bağdat’ta istemeyenler tarafından zor duruma düşürüldü. Yesevi’nin bu sefer çok büyük bir sınav verdiği bölümde, yardımına ise Alperenler olarak adlandırılan akıncılar geldi. Aksiyon sahneleri ile dikkat çeken dizide Yesevi’nin Bağdat’tan gitmesini isteyenler bozguna uğradılar. Ancak verdikleri mesaj ile bu işin peşini bırakmayacaklarını da göstermiş oldular. Yesevi ise kendi bildiği yolda ilerlemeye devam ederek, zorluk çekenlerin yanında olmayı sürdürdü. Hikmetli sözleri ile çevresindekilere nasihat veren ve onları da doğru yolda olmaları için teşvik eden Yesevi’nin söyledikleri izleyenlerin kalplerini ısıttı. Yesevi’nin verdiği mücadelede karşısına çıkan sürpriz bir isim ise hem kendisinin hem de izleyicilerin şaşırmasına neden oldu.

Mavera Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Merakla beklenen yeni bölüme yönelik fragman yayınlandı. Yesevi tekrar kendisini bölgede istemeyenler tarafından zor duruma düşerken bu sefer içinden çıkması çok zor bir durumda kendisini bulacak. Dizinin yeni bölümü 23.45’te TRT1 ekranlarında olacak.