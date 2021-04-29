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- 29 Nis 2021 - 10:10

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

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Ali Kurt
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Esra Erol 29 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Her bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyen ve gündemi oluşturmaya devam eden Esra Erol’da programı yine çok konuşulacak gündemi ile öne çıkıyor. ATV ekranlarında uzun yıllardır yayın hayatına devam eden ve izleyicilerin büyük bir merak ile takip ettikleri programın bugünkü bölümünde yine farklı dramatik olaylar ekranlara getirilecek. Esra Erol ve ekibinin titiz çalışmaları ile birlikte dramatik olaylar çözüme kavuşturulmak istenirken aynı zamanda toplumun karanlık taraflarına da ayna tutuluyor. Cinayet, dolandırma, kaybolma, kaçırma, dağılan aileler gibi dramatik olayların çözümlemesinin yapıldığı programın her bölümü de ilgiyle takip ediliyor. Ele alınan konularda yaşanan gelişmeler izleyicileri şok ederken olayların çözüme kavuşturulması için büyük mücadele veriliyor.

Esra Erol Programı 28 Nisan’da Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

İlgiyle izlenen programın dün yayınlanan en son bölümünde yine çok konuşulacak olaylar yaşandı. İzleyicilerin büyük bir merakla takip ettikleri programda yaşananlar herkesi şok etti. Programın ilk konuğu olan Muzaffer Kazıkçı, eşinin Yaşar Yıldırım isminde bir adama kaçmış olduğundan bahsetti. İzmir’den programa katılan Kazıkçı, programda kendisine yardım edilmesini istedi. Geçen 2 Eylül’den beri eşinin kayıp olduğunu ve Yaşar Yıldırım ile yaşadığını söyleyen acılı adama stüdyodakiler acıdılar. Yaşar Bey ile eşinin ilişki yaşadığını da eşinin telefona kalp emojisi içeren mesaj gönderdiğinden anladığını belirtti. Ayrıca eşinin Facebook’taki hareketlerini de incelemeye alan talihsiz eş, tüm şüphelerin Yaşar Bey’i gösterdiğini belirtti. Yaşar Yıldırım’ın okul servisinde hosteslik yapan eşinin Yıldırım ile de bu şekilde tanıştığını bahseden Kazıkçı kendisine haksızlık yapıldığını ve bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğinden bahsetti. Ayrıca Yaşar Bey’in bir gün evini de ziyaret ettiğini öğrendiğini belirten Kazıkçı eşinin bir an önce geri dönmesini talep etti. Stüdyodakiler ise eşinin kendi rızası ile gitmesi durumunda hukuki olarak bir şey yapılamayacağını belirttiler.

Esra Erol Programı 29 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Merakla beklenen yeni bölüm bugün saat 16.00’da ATV ekranlarında olacak. Acılı eş Muzaffer Kazıkçı olayında yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği programda aynı zamanda başka konuklar da programa dahil olacaklar.

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29 Nis 2021 - 10:10 - Dizi Fragmanları

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