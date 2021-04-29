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- 29 Nis 2021 - 10:32

Mavera 18. Bölüm Full İzle! 29 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mavera 18. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, TRT 1'in en güzel dizilerinden olan Mavera ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Mavera 18. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Mavera 18. Bölüm izle, makalemizle birlikte Mavera son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz. İşte milyonlarca kişinin severek izlediği, birçok hayranı bulunan Mavera 18. Bölüm…

Ali Kurt
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Mavera 18. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ramazan ayında özel yapım olarak TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan Mavera dizisi ilgi çekici konusu ile yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. Bölümler geçtikçe artan heyecanı ile birlikte izleyicileri ekran başına toplamayı başaran dizinin özellikle oyunculukları da büyük beğeni topluyor. Her yeni bölümde yaşanacakların merakla beklendiği dizinin dini ve manevi içeriği sayesinde izleyiciler içsel olarak da gelişim sağlıyorlar. Heyecanın da hiç eksik olmadığı yapım ilk bölümden itibaren kendisine özel bir izleyici kitlesi oluşturmayı başarmış durumda. Ahmet Yesevi’nin yaşamını ve Bağdat’ta başına gelenleri aktaran dizide hikmet yolunda verilen mücadelelerin ne kadar zor olduğu ekranlara taşınıyor.

Özellikle yayınlandığı saat itibariyle sahur hazırlığı yapanlar için de önemli bir yapım olarak öne çıkan dizide Ahmet Yesevi’nin hak yolunda ilerleyişi ekranlara taşınıyor. Manevi içeriği ile Ramazan ayının daha özel geçmesine yardımcı olan dizi, dini ve tarihi içeriği ile birlikte ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. Dizinin başrollerinde ise Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu ve Hasan Küçükçetin gibi isimler yer alıyor.

Mavera Dizisi 17. Bölüm’de Neler Yaşandı?

Dizinin merakla beklenen dün yayınlanan en son bölümünde Ahmet Yesevi’nin Bağdat’ta bulunmasını istemeyenler tarafından tekrar yapılan bir saldırı ekranlara getirildi. Aksiyon dolu sahnelerin yaşanmasına neden olan gelişmelere Alperenler de dahil edildi. Alperenlerin bir kez daha Ahmet Yesevi’yi kurtarmaları izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Ancak Ahmet Yesevi şimdiye kadar kendisinden görülmemiş şekilde bu sefer tepki gösterdi ve etrafındakilere Bağdat’ın kendilerini bozduğunu ve asıl amaçlarından uzaklaşmalarına neden olduğunu söyledi. Bunun üzerine ise Yesevi hikmetin ne olduğuna dair çevresindekilere açıklamalar yaptı, izleyiciler bu sahnelerde duygu dolu anlar yaşadı. Diğer taraftan Yesevi için bir diğer önemli gelişme de Yusuf Hamedeni’nin Bağdat’a geleceği haberini alması oldu. Bu durumdan çok etkilenen Yesevi merakla beklemeye başladı.

Mavera Dizisi 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Yeni bölümü ile yine izleyicileri ekran başına toplamayı başaracak olan dizinin yeni bölümüne ait fragman yayınlandı. Dizinin bu yeni bölümünde Yusuf Hamedeni’yi karşılayacak olan Yesevi büyük mutluluk yaşayacak.

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29 Nis 2021 - 10:32 - Dizi Fragmanları

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