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- 01 May 2021 - 09:58

Menajerimi Ara 36. Bölüm Full İzle Star Tv! 2 Mayıs 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Menajerimi Ara dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapım her hafta sosyal medyada gündem oluyor. Yeni bölümleri merakla beklenen Menajerimi Ara dizisi, pazar akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Ali Kurt
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Menajerimi Ara 36. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların ilginç yapımları arasında bulunan Menajerimi Ara dizisi yeni bölümleri ile birlikte izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her Pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan dizi ilk bölümünden itibaren ilgiyle takip ediliyor. Alanında reyting rekorları kırmaya devam eden dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de izleyiciler ile buluşacak.

Menajerimi Ara Dizisi 35. Bölümde Neler Yaşandı?

Her bölümünde büyük bir merakın söz konusu olduğu Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta ekranlara gelen bölümünde yine çok konuşulacak önemli olaylar yaşandı. Serkan’ın evlilik teklifi ile adeta ayakları yerden kesilmiş olan Feris bu durumda ne yapacağını şaşırmıştı. Bunun yanında Amerika’dan 6 aylığına gelen teklifi de Serkan’ın boşanmadığı gerekçesi ile kabul etmişti. Böylece yerini de Dicle’ye bırakmıştı. Almış olduğu bu kararlar izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilmiş ve yaşanan gelişmeler şaşkınlık yaratmıştı. Diğer taraftan Feris’in gitmiş olması ile birlikte Dicle için de yeni bir dönem başlamıştı. Dicle şimdi büyük bir heyecan duymakta ve atacağı her adımı en iyi şekilde ayarlamak için çaba göstermektedir. Beklenmedik şekilde yaptığı hamlesinin başarıya ulaşması ile ajansın başına geçmiş olan Ceyda ise tüm menajerlere adeta nispet yapacak şekilde davranacağının sinyallerini de daha ilk baştan vermişti. Yeni yaşamının ilk gününde ise beklediğinin aksine bir sürü terslik ile karşılaşan Dicle ve yer alacağı projedeki ortağını istemeyen Barış’ın arasında yaşanan gerginlik ise yine izleyicileri şaşırtmıştı. Çınar ise diğer taraftan Arzu’yu deneme çekimine davet etmesi ve buna yönelik söylediği sözler de hem kendisinin hem de Arzu’nun başını belaya sokmuştu. Diğer taraftan ise Kıraç’ın oyuncusu Devin Özgün Çınar ile çıkmış olduğu yemekte ise yaşananlar büyük bir şoka neden olmuştu.

Menajerimi Ara Dizisi 36. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Geçen hafta heyecan dolu bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Pek çok sorunun yanıtlarının ortaya çıkacağı dizi yine sevenlerine keyif dolu anlar yaşatacak. Sevilen yapım Pazar akşamı saat 20.00’de ekranlarda olacak.

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01 May 2021 - 09:58 - Dizi Fragmanları

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