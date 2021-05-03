Konya'da bir lokantada patlama meydana geldi
Konya Merkez Meram ilçesi Ünzile Sokak'taki bir iş merkezinin üst katında bulunan lokantada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
Konya'da bir lokantada meydana gelen patlamadan sonra çıkan yangın hasara neden oldu. Merkez Meram ilçesi Ünzile Sokak'taki bir iş merkezinin üst katında bulunan lokantada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı, doğal gaz ve elektrik hattı kesildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması üzerine kısa sürede söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.