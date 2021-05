Zuhal Topal'la Sofrada 596. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 3 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 596. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada rekabet ve heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Üçüncü sezonu ile ekrana gelen yarışma ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların mutfaktaki yeteneklerini yarıştırdığı programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Kimi zaman gerilimli kimi zaman eğlence dolu anların ekrana geldiği yarışma hafta içi hergün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yarışmada her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerinin gösterdiği yarışmada kaynanalar ise jüri üyesi oluyor. Gelinlerin kendi seçtikleri menüleri ile en lezzetli yemekleri hazırlamaya çalıştığı yapımda kaynanalar kendi gelinlerini birinci yapmak için çabalıyor. Her hafta cuma günü kaynanalardan ve Zuhal Topal’dan en yüksek puanı alan isim açıklanıyor. Haftanın birincisi olan yarışmacı 15 bin liralık büyük ödülü kazanıyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 30 Nisan Puan Durumu Nasıl, Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada 30 nisan günü haftanın finali ile ekrana geldi. Her hafta olduğu gibi programın son bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmanın sıkı takipçileri ise haftanın birincisi olan ismi merak ediyor. Zuhal Topal’la Sofrada programın geçen hafta 21 puan alan Damla hanım programa veda eden ilk isim oldu. Melek hanım 24 puan ile dördüncü olurken, 26 puan alan Tuba ve Serpil hanım ise üçüncülüğü paylaştı. Programın geçen haftaki birincisi ise 27 puan alan Nilay hanım oldu. Nilay hanım 15 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Zuhal Topal’la Sofrada 3 Mayıs Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programı bugün yeni haftanın ilk bölümü ile ekrana gelecek. Programda yeni yarışmacılar ve 3 mayıs puan durumu ise henüz belli değil. Yarışma bugün saat 16.00’da ekrana gelecek.