Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 185. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 4 Mayıs 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun sevilen yapımlarından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ile bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor, gizli kalmış suçlar ortaya çıkıyor. Gerçeklerin konuşulduğu, suçlular ve mağdurların yüzleşmeler yaşadığı yapımda beklenmedik gelişmeler ekrana geliyor. Program hafta içi hergün saat 15.15’te izleyenleri ile buluşuyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 184. Bölümde Neler Oldu, 3 Mayıs Gündemleri Nelerdir?

Show TV ekranlarının sevilen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen programın son bölümünde yine birbirinden çarpıcı gündem ve gelişmeler izleyenlerle buluştu. Program son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde kayıp Musa Çiftçi gündem olmaya devam etti. Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan Musa Çiftçi ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Kardeşi Tevfik abisinin kaybı ile ilgili bilgisi olmadığını açıklarken Musa Çiftçi’nin gizli aşkı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Musa Çiftçi’yi günde 8 kere aradığı ortaya çıkan Necmiye hanımın, kayıp adamın sevgilisi olabileceği iddia edildi. Konu ile ilgili Musa Çiftçi’nin yakınları çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programın diğer gündemi ise evli bir adamla kaçtığı iddia edilen Kardelen oldu. Programa gönderdiği video ile izleyenleri şaşırtan Kardelen’in ablası Yasemin konu ile ilgili yeni iddialarda bulundu. Kız kardeşi ile ilgili bilinmeyenleri anlatan Yasemin çarpıcı açıklamalar yaptı. Programın son bölümünde konuşulan diğer gündem ise Recep oldu. Beraber çalıştığı kadınları rahatsız ettiği bilinen Recep hakkında programa canlı bağlantı yapan isim, yeni iddialarda bulundu. Gizli tanık Recep’in iki çalışanına daha sevgililik teklif ettiğini açıkladı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 185. Bölüm Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünün ardından programın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak edildi. Bugün kayıp Musa Çiftçi gündem olmaya devam edecek. Yeni gelişmelerin ekrana geleceği yapım saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.