Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Esra Erol 4 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programı akıl almaz olayları izleyenlerle buluşturuyor. Savrulan hayatların, dağılan ailelerin ekrana geldiği yapımda aldatılma, dolandırılma ve kayıp olayları konuşuluyor. Yüzleşmelerin ve hesaplaşmaların yayınlandığı yapımda beklenmedik gelişmeler ekrana geliyor. Çarpıcı gündemleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen Esra Erol hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Esra Erol 3 Mayısta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Esra Erol dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. Her bölümü merakla takip edilen yapımda dün yine birçok çarpıcı gelişme ekrana geldi. Esra Erol son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Nur Veda ve Emrah Yaman arasındaki gerilim gündem oldu. Nur Veda’nın neden Emrah Yaman ile barışmak istemediği merak konusu oldu. Nur Veda’nın yakınları ise Emrah Yaman’ın Nur’u zorla elinde tuttuğunu iddia ediyor. Programın diğer gündemi ise kocası tarafından terk edilen Saniye hanım oldu. Eşinin nerede olduğunu bilmeyen Saniye hanım, kocasının eve dönmesini istiyor. Programın diğer gündemi ise Şeref ve Nazlı evliliği oldu. Şeref Bey eşi Nazlı hanım ile ilgili akıl almaz iddialarda bulundu. Esra Erol ve ekibi Nazlı ile ilgili şüpheleri araştırıyor. Esra Erol’un son bölümünde konuşulan diğer gündem ise Berna hanım oldu. Eşi Mehmet’in çocuklarının kendisinden olduğuna inanmadığını açıklayan Berna hanım DNA testi yaptırmak istiyor. Mehmet Bey ve Berna hanım arasında yüzleşmenin yaşandığı son bölümde DNA testinin yapılacağı açıklandı. DNA testi sonuçları merakla bekleniyor.

Esra Erol 4 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün konuşulacak gündemler merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımda bugün yaşanan yeni gelişmeler ekrana gelecek. Berna hanım ve Mehmet Bey DNA teşti sonuçlarını öğrenecek. Yeni gündemlerin de izleyenlerle buluşacağı program bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.