Zuhal Topal'la Sofrada 597. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 4 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 597. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…
Zuhal Topal'la Sofrada 597. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.
FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Üçüncü sezonu ile yayın hayatına devam eden yapım ilk bölümünden bu yana izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Mutfak konusunda birbirinden iddialı isimlerin kıyasıya rekabet ettiği yapımda her hafta kazanacak isim merakla bekleniyor. Kimi zaman eğlenceli kimi zaman gerilimli anların ekrana geldiği yapım hafta içi hergün saat 16.00’da izleyenleri ile buluşuyor.
Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yemek yarışmasında her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Haftanın hergünü farklı bir gelinin evine konuk olunan yapımda gelinler kendi seçtikleri menüleri en iyi şekilde hazırlamak için mücadele ediyor. Gelinler mutfaktaki hünerlerini gösterirken kaynanalar ise Zuhal Topal ile beraber puanlama yapıyor. Kaynanalar kendi gelinlerine en yüksek puanları vermeye çalışıyor. Hafta boyunca Zuhal Topal ve kaynanalardan en yüksek puanları toplayan isim birinci oluyor. Haftanın birincisi 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.
Zuhal Topal’la Sofrada 3 Mayıs Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?
Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. Programda dün bu hafta rekabet edecek yarışmacılar tanıtıldı ve haftanın ilk yarışmacı performansını sergiledi. Programın sıkı takipçileri ilk yarışmacının kim olduğunu ve aldığı puanı merak ediyor.
Zuhal Topal’la Sofrada programının ilk yarışmacısı Hülya Kahriman ve kaynanası Ayşegül Kahriman oldu. İkilinin kendilerini tanıttığı ilk bölümde Hülya Kahriman zamanla mücadele ederek menüsünü kaynanalara sundu. Haftanın ilk yarışmacısı günün sonunda Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 29 puan almayı başardı.
Zuhal Topal’la Sofrada 4 Mayıs Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?
Zuhal Topal’la Sofrada programında haftanın ikinci yarışmacısı Zilola Manimova olacak. Yarışmacının puan durumu henüz belli değil. Program bugün saat 16.00’da yeni bölümü ile FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.
04 May 2021 - 11:26 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.