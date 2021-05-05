Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 May 2021 - 11:27

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 5 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 5 Mayıs 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 5 Mayıs 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 5 Mayıs 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Esra Erol 5 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol akıl almaz olaylar ekrana taşıyor. Savrulan hayatların, dağılan ailelerin ekrana geldiği yapımda aldatılma, dolandırılma ve kayıp olayları konuşuluyor. İlgi ile takip edilen program hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Esra Erol Programı 4 Mayısta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Yaşandı?

ATV ekranlarının en çok takip edilen yapımları arasında yer alan Esra Erol dün akıl almaz olayları ekrana getirdi. Birbirinden çarpıcı gündemleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımda dün hesaplaşmalar ve yüzleşmeler ekrana geldi. Programın son bölümü yine merakla takip edildi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Nur Veda gündem olmaya devam etti. Gezmeyi çok seven Nur Veda’nın  Muğla’da tanıştığı Emrah Yaman ile kaçtığı iddia edildi. Nur Veda’nın beraber olduğu Ahmet aldatıldığını iddia ediyor. Bir süredir Nur Veda’dan haber alamayan Ahmet, canlı yayında eşi ile yüzleşti. Nur Veda hakkındaki aldatma iddialarını yalanladı. Emrah Yaman ile ilişkisi olmadığını açıklayan Nur Veda ve Ahmet arasında gerilimli dakikalar ekrana geldi. Programın diğer gündemi ise ailesi tarafından aranan Nazlı oldu. 3 aydır konuştuğu sevgilisi ile evleneceklerini ve eve geri dönmeyeceğini açıklayan Nazlı, ailesi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Nazlı kimsenin bilmediği sırları canlı yayında anlattı. Esra Erol’un diğer gündemi ise kızının eşini ve bebeğinin bırakarak kaçtığını, tehdit edildiğini ve Arif isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia eden Ali Bey oldu. Kızının Arif isimli kişi tarafından zorla tutulduğunu iddia eden Ali Bey, kızını bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

Esra Erol Programı 5 Mayıs Programının Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından yeni bölümde ekrana gelecek gündemler merak edildi. Programda bugün işlenen olaylarla ilgili yeni gelişmeler ekrana gelecek. Nur Veda ve Ahmet yüzleşmesinin devam edeceği yeni bölümde çarpıcı gelişmeler ekrana gelecek. Program bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

# esra erol 5 Mayıs 2021, esra erol kesintisiz tam izle, esra erol haberleri, esra erol canlı izle, esra erol, esra erol kesintisiz son bölüm, esra erol izle, esra erol kesintisiz izle, esra erol canlı yayın izle, esra erol youtube, esra erol kesintisiz youtube izle, esra erol canlı, esra erol son bölüm izle, esra erol’da bugün ne oldu, esra erol hangi kanalda, esra erol bugün ne oldu

05 May 2021 - 11:27 - Dizi Fragmanları

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol'da Bir Skandal Kayıp Daha! Muğla'yı Görmek İçin Muğla'daki Adama Kaçtı! Eşini Çocuğunu Terk Etti, Savunması Olay Oldu! mask
Esra Erol'da Bir Skandal Kayıp Daha! Muğla'yı Görmek İçin Muğla'daki Adama Kaçtı! Eşini Çocuğunu Terk Etti, Savunması Olay Oldu!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol Hakkında Skandal Gerçek! Duyanlar, Görenler Şaşıp Kalıyor! İnanması Güç Ama Meğer Esra Erol... mask
Esra Erol Hakkında Skandal Gerçek! Duyanlar, Görenler Şaşıp Kalıyor! İnanması Güç Ama Meğer Esra Erol...
Esra Erol'da Bir Aile Kahrolup Gitti! Baba Canlı Yayında Stüdyoyu İnim İnim İnletti! 11 ve 13 Yaşındaki Çocuklar... mask
Esra Erol'da Bir Aile Kahrolup Gitti! Baba Canlı Yayında Stüdyoyu İnim İnim İnletti! 11 ve 13 Yaşındaki Çocuklar...
Esra Erol’da 72’lik Dede Çıldırdı! Eş İsteği Bitmedi, Canlı Yayına Karısı Çıkınca Ortalık Karıştı! Perde Arkası Anlatıldıkça Yüzler Kızardı! mask
Esra Erol’da 72’lik Dede Çıldırdı! Eş İsteği Bitmedi, Canlı Yayına Karısı Çıkınca Ortalık Karıştı! Perde Arkası Anlatıldıkça Yüzler Kızardı!
Esra Erol'da Aile Facialarının En Büyüğü! Dinlerken Mosmor Oldu... Kadın Başka Adama, Koca Başka Kadına! Yaşananlar Şok Etti mask
Esra Erol'da Aile Facialarının En Büyüğü! Dinlerken Mosmor Oldu... Kadın Başka Adama, Koca Başka Kadına! Yaşananlar Şok Etti
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da Skandal Boşanma! Eşinden Ayrıldıktan Sonra İngilizcede 20'ye Kadar Saymayı Öğrendi! "İyi ki Boşadın Beni!" mask
Esra Erol'da Skandal Boşanma! Eşinden Ayrıldıktan Sonra İngilizcede 20'ye Kadar Saymayı Öğrendi! "İyi ki Boşadın Beni!"
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 5 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 5 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Doya Doya Moda All Star 5 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 38. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 5 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 38. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 186. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 186. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Öğretmenler için ek atama yapılacak mı? İl dışı tayin 2021 var mı? mask
Öğretmenler için ek atama yapılacak mı? İl dışı tayin 2021 var mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL