Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 5 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 5 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol akıl almaz olaylar ekrana taşıyor. Savrulan hayatların, dağılan ailelerin ekrana geldiği yapımda aldatılma, dolandırılma ve kayıp olayları konuşuluyor. İlgi ile takip edilen program hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Esra Erol Programı 4 Mayısta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Yaşandı?

ATV ekranlarının en çok takip edilen yapımları arasında yer alan Esra Erol dün akıl almaz olayları ekrana getirdi. Birbirinden çarpıcı gündemleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımda dün hesaplaşmalar ve yüzleşmeler ekrana geldi. Programın son bölümü yine merakla takip edildi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Nur Veda gündem olmaya devam etti. Gezmeyi çok seven Nur Veda’nın Muğla’da tanıştığı Emrah Yaman ile kaçtığı iddia edildi. Nur Veda’nın beraber olduğu Ahmet aldatıldığını iddia ediyor. Bir süredir Nur Veda’dan haber alamayan Ahmet, canlı yayında eşi ile yüzleşti. Nur Veda hakkındaki aldatma iddialarını yalanladı. Emrah Yaman ile ilişkisi olmadığını açıklayan Nur Veda ve Ahmet arasında gerilimli dakikalar ekrana geldi. Programın diğer gündemi ise ailesi tarafından aranan Nazlı oldu. 3 aydır konuştuğu sevgilisi ile evleneceklerini ve eve geri dönmeyeceğini açıklayan Nazlı, ailesi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Nazlı kimsenin bilmediği sırları canlı yayında anlattı. Esra Erol’un diğer gündemi ise kızının eşini ve bebeğinin bırakarak kaçtığını, tehdit edildiğini ve Arif isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia eden Ali Bey oldu. Kızının Arif isimli kişi tarafından zorla tutulduğunu iddia eden Ali Bey, kızını bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

Esra Erol Programı 5 Mayıs Programının Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından yeni bölümde ekrana gelecek gündemler merak edildi. Programda bugün işlenen olaylarla ilgili yeni gelişmeler ekrana gelecek. Nur Veda ve Ahmet yüzleşmesinin devam edeceği yeni bölümde çarpıcı gelişmeler ekrana gelecek. Program bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.