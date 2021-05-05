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- 05 May 2021 - 22:39

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde kupa töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, kadın futbol takımı oyuncularıyla şampiyonluk kupasını kaldırdı

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Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu Beşiktaş Vodafone kupasını aldı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ve Beşiktaş Vodafone takımının Fatih Vatanspor'u 2-0 yendiği final maçının ardından kupa töreni yapıldı.

Birincilik kupasını Beşiktaş Vodafone, ikincilik kupasını Fatih Vatanspor kaldırdı. Sezonu dördüncü tamamlayan Fomget Gençlik ve Spor takımına plaket takdim edildi.

Dereceye giren takımların oyuncularının birer madalya aldığı törende, "ligin en iyi teknik direktörü" ödülü Fatih Vatanspor Teknik Direktörü Efe Mehmet Aydın'a, 7 golle ligin "gol kraliçesi" ödülü Fatih Vatanspor'dan Zelal Baturay'a, "ligin en iyi oyuncusu" ödülü yine aynı takımdan Cansu Nur Kaya'ya, "ligin en iyi kalecisi" ödülü ise Beşiktaş Vodafone'dan Fatma Şahin'e verildi.

Ayrıca doktor Esin Nur Taşdemir ile doktor İsmail Başöz'e tüm sağlık çalışanları adına plaket sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı Hasan Büyükdoğan, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, kadın futbol takımlarını kutladı ve oyuncularla birlikte şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ligi üçüncü sırada tamamlayan ALG Spor takımı ise kupa törenine katılmadı.

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05 May 2021 - 22:39 AA Antalya- Spor

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