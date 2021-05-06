06 May 2021 - 01:15
Başı korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye personeli kurtardı
Köpeğin başını korkuluktan çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Muğla'nın Milas ilçesinde başı apartmanın kapı korkuluğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hayıtlı Mahallesi'ndeki bir apartmanda başı demir kapının korkuluğuna sıkışmış köpeği görenler, hayvanı kurtarmak için bir süre uğraştı.
Köpeğin başını korkuluktan çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeğin başını sıkıştığı yerden korkuluğu keserek çıkardı.
Yara almadan kurtarılan köpek, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.