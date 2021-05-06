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- 06 May 2021 - 01:15

Başı korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye personeli kurtardı

Köpeğin başını korkuluktan çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

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Muğla'nın Milas ilçesinde başı apartmanın kapı korkuluğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hayıtlı Mahallesi'ndeki bir apartmanda başı demir kapının korkuluğuna sıkışmış köpeği görenler, hayvanı kurtarmak için bir süre uğraştı.

Köpeğin başını korkuluktan çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeğin başını sıkıştığı yerden korkuluğu keserek çıkardı.

Yara almadan kurtarılan köpek, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
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06 May 2021 - 01:15 AA Muğla- Asayiş

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