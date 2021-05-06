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- 06 May 2021 - 04:06

Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi. İlçenin Kovanören köyü Demirci Mahallesi'nde Ekrem Demir'in evine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevresindeki Fatma, Bayram, Sevda, Mustafa ve Fatma Demir'in evlerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
# Cide, kastamonu, kovanören köyü, yangın

06 May 2021 - 04:06 AA Kastamonu- Asayiş

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