06 May 2021 - 04:06
Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi. İlçenin Kovanören köyü Demirci Mahallesi'nde Ekrem Demir'in evine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevresindeki Fatma, Bayram, Sevda, Mustafa ve Fatma Demir'in evlerine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.