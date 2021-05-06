Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Mayıs 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol 6 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının uzun soluklu yapımları arasında yer alan Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşıyor. Savrulan hayatların, dağılan ailelerin ekrana geldiği yapım hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Esra Erol Programı 5 Mayısta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol, dün yine akıl almaz olayları ekrana taşıdı. Birbirinden çarpıcı olayların konuşulduğu son bölümde gerçekler ortaya döküldü. Programa konuk olan isimlerin şaşırtıcı açıklamalarda bulunduğu yapımı son bölümü yine merakla takip edildi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Berna ve Mehmet yüzleşmesi devam etti. Mehmet’ten 2 çocuğu olduğunu iddia eden Berna, Mehmet’in çocuklarını kabul etmediğini ve çocuklarının hakkını almak istediğini iddia ederken, Mehmet ise DNA testinin sonuçlarını bekleyeceğini açıkladı. İkili arasında gerilimli dakikaları yaşandığı yapımda Mehmet DNA testi sonuçlarına göre çocuklarına sahip çıkacağını açıkladı. Programın diğer gündemi ise evden kaçıp, Cüneyt isimli kişi ile yaşamaya başlayan Nazlı oldu. Esra Erol’un bulduğu Nazlı programda çarpıcı açıklamalar yaparken beraber kaçtığı kişi olan Cüneyt’in ise daha önce cinayet işlediği ortaya çıktı. Nazlı’nın Cüneyt’in işlediği cinayeti hata olarak adlandırması ve yolundan dönmemesi izleyenleri şaşırttı. Programın diğer gündemi ise kızı Muteber Karacabay’ı aramaya gelen Ali Bey oldu. Murteber Karacabay imam nikahlı olduğu eşine annesine gittiğini söyleyerek evi terk etti. Kendisinden haber alınamayan Muteber’in babası Ali Bey, kızının zorla başka yerde tutulduğunu belirtti. Çocuğunu ve imam nikahlı eşini bırakarak evi terk eden Muterber’in nerede olduğu Esra Erol ve ekibi tarafından araştırılıyor.

Esra Erol Programı 6 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından programın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımda bugün Berna ve Mehmet’in DNA testi sonuçları açıklanacak. Nazlı’nın Cüneyt ile ilgili son kararını vereceği yeni bölümde kayıp Muteber ile ilgili yeni gelişmeler ekrana gelecek. Esra Erol yeni bölümü ile bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.