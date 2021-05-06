Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 May 2021 - 11:28

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Mayıs 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol 6 Mayıs 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 6 Mayıs 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 6 Mayıs 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Esra Erol 6 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının uzun soluklu yapımları arasında yer alan Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşıyor. Savrulan hayatların, dağılan ailelerin ekrana geldiği yapım hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Esra Erol Programı 5 Mayısta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol, dün yine akıl almaz olayları ekrana taşıdı.  Birbirinden çarpıcı olayların konuşulduğu son bölümde gerçekler ortaya döküldü. Programa konuk olan isimlerin şaşırtıcı açıklamalarda bulunduğu yapımı son bölümü yine merakla takip edildi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Berna ve Mehmet yüzleşmesi devam etti. Mehmet’ten 2 çocuğu olduğunu iddia eden Berna, Mehmet’in çocuklarını kabul etmediğini ve çocuklarının hakkını almak istediğini iddia ederken, Mehmet ise DNA testinin sonuçlarını bekleyeceğini açıkladı. İkili arasında gerilimli dakikaları yaşandığı yapımda Mehmet DNA testi sonuçlarına göre çocuklarına sahip çıkacağını açıkladı. Programın diğer gündemi ise evden kaçıp, Cüneyt isimli kişi ile yaşamaya başlayan Nazlı oldu. Esra Erol’un bulduğu Nazlı programda çarpıcı açıklamalar yaparken beraber kaçtığı kişi olan Cüneyt’in ise daha önce cinayet işlediği ortaya çıktı. Nazlı’nın Cüneyt’in işlediği cinayeti hata olarak adlandırması ve yolundan dönmemesi izleyenleri şaşırttı.  Programın diğer gündemi ise kızı Muteber Karacabay’ı aramaya gelen Ali Bey oldu. Murteber Karacabay imam nikahlı olduğu eşine annesine gittiğini söyleyerek evi terk etti. Kendisinden haber alınamayan Muteber’in babası Ali Bey, kızının zorla başka yerde tutulduğunu belirtti. Çocuğunu ve imam nikahlı eşini bırakarak evi terk eden Muterber’in nerede olduğu Esra Erol ve ekibi tarafından araştırılıyor.

Esra Erol Programı 6 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından programın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımda bugün Berna ve Mehmet’in DNA testi sonuçları açıklanacak. Nazlı’nın Cüneyt ile ilgili son kararını vereceği yeni bölümde kayıp Muteber ile ilgili yeni gelişmeler ekrana gelecek. Esra Erol yeni bölümü ile bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

# esra erol’da bugün ne oldu, esra erol haberleri, esra erol 6 Mayıs 2021, esra erol kesintisiz youtube izle, esra erol kesintisiz izle, esra erol youtube, esra erol kesintisiz son bölüm, esra erol, esra erol canlı izle, esra erol kesintisiz tam izle, esra erol canlı yayın izle, esra erol hangi kanalda, esra erol son bölüm izle, esra erol son bölüm izle youtube, esra erol canlı, esra erol bugün ne oldu, esra erol izle

06 May 2021 - 11:28 - Dizi Fragmanları

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol'dan Titretecek Paylaşım! Akıma Uyunca Ortalık Fena Karıştı! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Estetikli Mi, Estetiksiz Mi? mask
Esra Erol'dan Titretecek Paylaşım! Akıma Uyunca Ortalık Fena Karıştı! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Estetikli Mi, Estetiksiz Mi?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 5 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 5 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da Bir Skandal Kayıp Daha! Muğla'yı Görmek İçin Muğla'daki Adama Kaçtı! Eşini Çocuğunu Terk Etti, Savunması Olay Oldu! mask
Esra Erol'da Bir Skandal Kayıp Daha! Muğla'yı Görmek İçin Muğla'daki Adama Kaçtı! Eşini Çocuğunu Terk Etti, Savunması Olay Oldu!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol Hakkında Skandal Gerçek! Duyanlar, Görenler Şaşıp Kalıyor! İnanması Güç Ama Meğer Esra Erol... mask
Esra Erol Hakkında Skandal Gerçek! Duyanlar, Görenler Şaşıp Kalıyor! İnanması Güç Ama Meğer Esra Erol...
Esra Erol'da Bir Aile Kahrolup Gitti! Baba Canlı Yayında Stüdyoyu İnim İnim İnletti! 11 ve 13 Yaşındaki Çocuklar... mask
Esra Erol'da Bir Aile Kahrolup Gitti! Baba Canlı Yayında Stüdyoyu İnim İnim İnletti! 11 ve 13 Yaşındaki Çocuklar...
Esra Erol’da 72’lik Dede Çıldırdı! Eş İsteği Bitmedi, Canlı Yayına Karısı Çıkınca Ortalık Karıştı! Perde Arkası Anlatıldıkça Yüzler Kızardı! mask
Esra Erol’da 72’lik Dede Çıldırdı! Eş İsteği Bitmedi, Canlı Yayına Karısı Çıkınca Ortalık Karıştı! Perde Arkası Anlatıldıkça Yüzler Kızardı!
Esra Erol'da Aile Facialarının En Büyüğü! Dinlerken Mosmor Oldu... Kadın Başka Adama, Koca Başka Kadına! Yaşananlar Şok Etti mask
Esra Erol'da Aile Facialarının En Büyüğü! Dinlerken Mosmor Oldu... Kadın Başka Adama, Koca Başka Kadına! Yaşananlar Şok Etti
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Doya Doya Moda All Star 6 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 39. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 6 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 39. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 187. Bölüm Full İzle! 6 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 187. Bölüm Full İzle! 6 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Mayıs 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Mayıs 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Kırıkkale Valisi Sezer Kovid-19 denetim noktalarını gezdi mask
Kırıkkale Valisi Sezer Kovid-19 denetim noktalarını gezdi
Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördü mask
Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL