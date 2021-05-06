Thodex'in Firari yöneticisi Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta görüntülendi

Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada görüntülendi. Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor.

Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor. Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir otele giriş yaparken güvenlik kamerasınca görüntülendi. Özer, resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzatırken görülüyor.