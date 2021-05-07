Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 40. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 40. Bölüm 7 Mayıs 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezondan bu yana ilgi ile takip edilen moda yarışmasında her bölüm heyecan dolu dakikalar ekrana geliyor. Moda konusunda birbirinden iddialı isimlerin kıyasıya rekabet ettiği programda haftanın birincisi olacak ve elenecek isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem moda konusunda bilgi sahibi olduğu hem de keyifli dakikalar yaşadığı yarışma hafta içi hergün saat 13.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Uğur Eker ve Uğurkan Erez oturuyor. Moda dünyasının birbirinden deneyimli isimleri yarışmacıların kombinlerini ve tarzlarını değerlendiriyor. Büyük beden 7 kadının kıyasıya mücadele ettiği yapımda yarışmacılar haftanı hergünü farklı bir konsept için podyuma çıkıyor. Günün konseptine en uygun kombinleri hazırlamak için rekabet eden yarışmacılar hem tarzlarını kanıtlamaya hem de ödülleri kazanmaya çalışıyor. Haftanın en düşük puanını alan isim final günü programda veda ederken, en yüksek puanı alan yarışmacı ise tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda Programı 6 Mayısta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

TV8 ekranlarını fenomen yapımları arasında yer alan Doya Doya Moda programı dün kahkaha dolu bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yarışmacılar birbirinden tarz kombinleri ile jüriden olumlu yorumlar aldı. Sevilen programın son bölümü izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Doya Doya Moda programının ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar aldıkları yüksek puanlar ile dikkat çekti. Programın son bölümünde Su dışındaki tüm yarışmacılar jüriden 20 tam puan aldı. Kahkaha dolu anların ekrana geldiği yapımda Su ise 17 puan ile günü tamamladı.

Doya Doya Moda Programı 7 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Doya Doya Moda programında 7 mayıs puan durumu henüz belli olmadı. Sevilen yapım bugün saat 13.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.