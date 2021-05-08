İbo Show 25. bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 8 Mayıs 2021 Tek Parça Youtube İzle!

İbo Show 25. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan İbo Show programı yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. 9 yıl aranın ardından yeniden ekrana dönen eğlenceli program, kahkaha ve müzik dolu bölümleri ile izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Ünlü isimlerin katılımı ile ekrana gelen yapım, her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da Star TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in sunumu ile ekrana gelen programda sanat dünyasının ünlü isimleri konuk olarak ağırlanıyor. Müzik dünyasının birbirinden başarılı isimlerinin katılımı ile şarkıların söylendiği yapımda keyifli sohbetler yapılıyor. İbrahim Tatlıses’in eğlenceli ve duygu dolu anılarını paylaştığı programda konuklar şovları ve özel açıklamaları ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İbo Show programının kahkaha dolu yeni bölümleri merakla bekleniyor.

İbo Show Programı 24. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının en çok takip edilen yapımları arasında yer alan İbo Show programı geçen hafta 24. bölümü ile ekrana geldi. Programın yayınlanan son bölümünde yine eğlence dolu anlar ekrana geldi. İbo Show renkli konukları ve müzik şöleninin yaşandığı son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

İbo Show programının geçen hafta ekrana gelen son bölümüne Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oldu. Başarılı isimlerin en sevilen şarkıları seslendirdiği bölümde konuklar en eğlenceli anıları ile programa renk kattı. Keyifli sohbetlerin ve anıların ekrana geldiği yapım izleyenlerden büyük beğeni topladı. Sosyal medyada da gündem olan son bölümde yaşanan coşku dolu dakikalar izleyenleri ekrana kilitledi.

İbo Show Programı 25. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı, Bu Hafta Kimler Konuk Olacak?

İbo Show programının son bölümünün ardından yeni bölüm merak edildi. İlgi ile takip edilen programın yeni bölüm tanıtımı ise yayınlanmadı. Bu gece Kadir Gecesi olduğu için programın yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Dini programların yayınlanacağı Kadir Gecesinde İbo Show ekrana gelmeyecek. Programın yeni bölümü gelecek hafta yayınlanacak.