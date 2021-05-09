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- 09 May 2021 - 12:29

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Anneler Günü'ne özel video

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü için hazırladığı video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü için hazırladığı video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Klipte, annesine özen ve şefkatle bakan bir evladın vefasına yer verildi. Annelerin çocukları için yaptığı fedakarlığın ön plana çıkarıldığı videoda, annelik duygusu şu sözlerle anlatılıyor:

"Sıcacık bir sevginin en katıksız halidir annelik. O üşümesin diye geceyi gündüz etmektir. Hayatın kaygısını bir tarafa itip sadece onu düşünmektir. Peki birbirine fedakarlıkla bağlanan iki yüreğin hediyesi nedir? Bir anneye verilecek en güzel hediye evladının yanında olmasıdır da bir evlat için hayatın değeri o kelimeyi hala söyleyebiliyor olmaktır. Anne, iyi ki varsın."
# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü, video klip

09 May 2021 - 12:29 AA Ankara- Kültür - Sanat

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