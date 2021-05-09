Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Anneler Günü'ne özel video
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü için hazırladığı video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü için hazırladığı video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Klipte, annesine özen ve şefkatle bakan bir evladın vefasına yer verildi. Annelerin çocukları için yaptığı fedakarlığın ön plana çıkarıldığı videoda, annelik duygusu şu sözlerle anlatılıyor:
"Sıcacık bir sevginin en katıksız halidir annelik. O üşümesin diye geceyi gündüz etmektir. Hayatın kaygısını bir tarafa itip sadece onu düşünmektir. Peki birbirine fedakarlıkla bağlanan iki yüreğin hediyesi nedir? Bir anneye verilecek en güzel hediye evladının yanında olmasıdır da bir evlat için hayatın değeri o kelimeyi hala söyleyebiliyor olmaktır. Anne, iyi ki varsın."
09 May 2021 - 12:29 AA Ankara- Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.