Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı
Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı.
Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarken sosyal medyadan gönderilen fotoğraflar da Galata Kulesi'ne aksettirildi.
PKK'lı teröristlerce katledilen Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü'nün fotoğrafının da yansıtıldığı programa videolu mesaj gönderen şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun zorluklar içinde büyüdüğünü, onunla gurur duyduğunu kaydetti.
Eren'in dağdan çiçekler toplayıp Anneler Günü'nü kutladığını dile getiren Ayşe Bülbül, bugün de kendisinin çiçek toplayıp Eren'in mezarına giderek "evlatlar gününü" kutladığını anlattı.
Etkinlikte, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerinin de fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Videolu mesaj gönderen anneler, günlerin evlatlarına kavuşmanın hasretiyle geçtiğini belirterek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
09 May 2021 - 22:44 AA İstanbul- Kültür - Sanat
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.