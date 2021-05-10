Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Mayıs 2021 Pazartesi Atv Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 10 Mayıs 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, 10 Mayıs 2021 tarihinde de merak edilen kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Türkiye’nin severek takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, tam olarak 15 sezondur izleyicileriyle buluşuyor. İşlediği konularla izleyicilerini ekrana kilitleyen Müge Anlı’da 7 Mayıs’ta neler oldu? Müge Anlı 10 Mayısta neler olacak? İşte tüm detaylar…

ATV’nin fenomen programı olan Müge Anlı, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 15 sezondur sevenlerinin evlerine konuk olmaya devam ediyor. Gizemli konuları işleyen program, kayıp ve şüpheli ölümlerin aydınlanmasına dair çeşitli girişimlerde bulunuyor. Ekranların sevilen yüzü olan Müge Anlı, aracı olduğu yardım kampanyalarıyla da izleyicilerinin takdirini topluyor. Gerçeklerin ortaya çıkması için konuklarını sorularıyla sıkıştan Müge Anlı, hafta içi her gün saat 10.00’da izleyicileriyle buluşuyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 7 Mayıs’ta Neler Yaşandı?

Son bir haftadır bir kayıp vakasını ele alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Lütfiye Gündüz’e ne oldu sorusuna yanıt arıyor. Programın sunucusu olan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, kayıp olan Lütfiye Gündüz’ü aramaya devam ediyor. Uzun zamandır kayıp olan kadını araştıran Müge Anlı 7 Mayıs bölümünde gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Programa konuk olan Mustafa isimli şahıs açıklamalarıyla izleyicileri şaşırttı.

Nevşehir’den kaybolan genç kadından 7 Mayıs tarihinde de herhangi bir ize rastlanamadı. Lütfiye Gündüz hakkında geniş bir araştırma yapan Müge Anlı, kaybın geçmişteki başka bir dosyasıyla bağlantılı olabileceğini keşfetti. Bulunan bilgiler, Müge Anlı ve ekibinin uzun yıllar boyunca araştırdığı ve sonunda akıbetini öğrenmiş olduğu Nezen Germiyen dosyasının Lütfiye Gündüz ile bağlantılı olduğu düşündürttü. Lütfiye Gündüz’ü kim yada kimler kaçırdığı belirsizliğini koruyorken, Nezen Germiyen dosyasıyla olan bağı izleyicilerinin merakını artırdı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 10 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, 10 Mayıs 2021 tarihinde de sevenleriyle buluşmaya devam edecek. 7 Mayıs’ta Lütfiye Gündüz konusunu işleyen Müge Anlı, sevenlerini ekrana kilitlemeyi başardı. Kayıp aramaları dışında Müge Anlı’nın 10 Mayıs’ta da Lütfiye Gündüz konusuna devam etmesi bekleniyor.